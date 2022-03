La voiture historique McLaren F1 de 1989 pilotée par Ayrton Senna échangée contre des crypto-monnaies à Himalaya Exchange

Ayrton Senna reste une légende pour les pilotes et les fans d'hier et d'aujourd'hui. Pour le triple champion du monde de Formule 1 Niki Lauda, Senna était tout simplement « le meilleur pilote qui ait jamais vécu ». Lewis Hamilton, qui considère Senna comme son idole d'enfance, a dévoilé un casque spécial en hommage à Senna lors du Grand Prix du Brésil de l'année dernière.

Senna reste sans doute le meilleur pilote de l'histoire, mais il était connu autant pour son caractère que pour ses qualités de pilote. Il est célèbre pour avoir sauvé la vie du pilote français Erik Comas lors du Grand Prix de Belgique de 1992. Alors que le moteur de Comas hurlait et était sur le point d'exploser, Senna s'est arrêté et a couru jusqu'à la voiture du Français, a coupé le moteur pour éviter qu'il ne prenne feu, puis lui a tenu la tête pour stabiliser son cou jusqu'à l'arrivée des secours. Comas, qui siège à la Fondation Senna, a déclaré : « Je n'ai aucun doute qu'Ayrton Senna m'a sauvé la vie. C'était une personne extraordinaire ainsi qu'un brillant pilote. L'héritage et la réputation d'Ayrton restent tout à fait uniques. »

En raison de cette réputation, les voitures que pilotait Senna comptent parmi les objets de sport et d'ingénierie les plus précieux et les plus recherchés au monde. L'accord souligne la confiance constante que les utilisateurs accordent à Himalaya Exchange et reflète la façon dont les crypto-monnaies se frayent un chemin dans la société et le secteur des sports automobiles.

Zak Brown, PDG de McLaren Racing, a déclaré : « Dans le sport automobile, peu de véhicules sont plus emblématiques que la voiture McLaren MP4/5 F1 de 1989 pilotée par Ayrton Senna. Il s'agit non seulement d'une magnifique pièce d'ingénierie, mais aussi d'un chapitre spécial de l'histoire du sport automobile. Le fait d'assister à la réalisation d'une telle transaction par le biais de l'Himalaya Exchange reflète le rythme constant d'innovation qui caractérise le secteur du sport automobile, tant dans le passé que dans l'avenir. »

Beaucoup d'entreprises et de particuliers exploitent aujourd'hui les possibilités qu'offrent les bourses de crypto-monnaies bien gérées comme Himalaya Group - qui est enregistré en tant que Digital Currency Exchange Provider (fournisseur de services de change) en Australie et Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) aux États-Unis - pour transférer des actifs numériques efficacement et en toute sécurité.

Jesse Brown, PDG d'Himalaya Exchange, a déclaré : « Cette transaction symbolique est un énorme vote de confiance dans la plateforme Himalaya Pay lancée récemment, mais devrait également susciter l'enthousiasme de tous ceux qui s'intéressent aux crypto-monnaies et à leur potentiel pour offrir une finance sécurisée et sans friction pour tous. »

L'accord intervient après le lancement récent de la première version de l'application Himalaya Pay sur Apple Store et Google Play store. Himalaya Pay V1.0 est un système innovant de cartes-cadeaux numériques destiné aux commerçants et aux membres résidant dans les pays autorisés.

La deuxième version, V2.0, est en cours de développement et sera un système de paiement de nouvelle génération. La plateforme offrira la possibilité d'effectuer des transferts instantanés de crypto-monnaies dans le monde entier, d'automatiser les calendriers de paiement et d'offrir la possibilité de faire des achats auprès de détaillants exclusifs en utilisant tous les types de crypto-monnaies.

William Je, le fondateur et PDG de Hamilton Investment Management Ltd - un gestionnaire de fonds mondial comptant plusieurs milliards d'actifs sous gestion - a déclaré : « Les crypto-monnaies évoluent, et leur avenir se jouera sur les plateformes qui peuvent être utilisées par tout le monde, à tout moment. Les gens cherchent des alternatives au système fiat dans lesquelles ils peuvent avoir confiance. Pour les fans de la F1, la voiture MP4/5 d'Ayrton Senna de 1989 incarne l'élégance et la performance. Au mieux, c'est ce que les crypto-monnaies peuvent aussi représenter. En termes simples, les crypto-monnaies constituent une nouvelle classe d'actifs qu'aucun investisseur institutionnel ou gouvernement ne peut plus se permettre d'ignorer. »

Himalaya est la première et la seule plateforme cryptographique à exploiter un écosystème cryptographique entièrement intégré. Elle est unique en ce sens qu'elle intègre une bourse de crypto-monnaies grâce à une monnaie de trading native (Himalaya Coin « HCN »), une monnaie stable (Himalaya Dollar « HDO ») et une application de paiement récemment lancée (Himalaya Pay) sur une seule et même plateforme. La mission ultime de l'entreprise est de créer un monde où les gens ont le contrôle de leur argent, de leurs données et de leur destin, conférant à chaque personne une véritable liberté financière.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1764314/Himalaya_Exchange_Ayrton_Senna_1989_McLaren.jpg

