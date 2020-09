La votación terminó y FP Markets fue coronado como "Best Global Value Forex Broker" para 2020

Este es el segundo año consecutivo en el que FP Markets recibe el título de Best Global Value Forex Broker, lo que confirma su compromiso de ser un destino para trading de calidad superior para sus clientes. También es un reflejo del deseo de la compañía de mejorar constantemente su producto.

Estas ideas fueron respaldadas por Matt Murphie, director ejecutivo, quien mencionó: "Ser elegidos como Best Global Value Forex Broker por segundo año consecutivo se siente incluso más gratificante que cuando recibimos el título en 2019. Ser reconocidos de esta manera demuestra que somos el mejor destino para la experiencia general de trading de nuestros clientes, y esto se debe a nuestros spreads reducidos y gran rapidez en ejecuciones, los cuales son líderes en la industria. Seguimos luchando por el éxito y siempre buscamos formas de seguir mejorando los productos y servicios que ofrecemos. Cuando las personas operan con FP Markets pueden decir con seguridad que están operando con el mejor Global Value Forex Broker*".

"Es una excelente forma de celebrar el aniversario número 15 de la compañía, y es un galardón para toda la organización, durante el que ha sido un año desafiante para todo el mundo".

FP Markets ofrece más de 10.000 instrumentos financieros entre los que los traders tienen acceso a CFD en Forex, índices, commodities, acciones y criptomonedas, lo que hace de este uno de los portafolios más amplios en la industria. Con un total de ocho plataformas para escoger incluyendo MT4, MT5 y Iress, los traders pueden encontrar las condiciones de operación óptimas para su estrategia. Durante los últimos 15 años, FP Markets ha aprendido que la combinación entre spreads reducidos y ejecuciones rápidas de manera consistente, acompañada de plataformas de última tecnología, una amplia gama de productos y un excelente servicio al cliente, son los ingredientes principales para que los traders serios sientan la confianza suficiente para operar.

FP Markets se fundó en mayo de 2005 y fue pionera en Australia en el modelo de Acceso directo a los mercados (DMA, por sus siglas en inglés) con Contratos por diferencia (CFD, por sus siglas en inglés), el cual promueve precios justos y transparentes, y se enfoca en que las ejecuciones de órdenes de los clientes sean óptimas. FP Markets sigue comprometido en ofrecer precios DMA para productos donde existe un intercambio centralizado. Para productos como Forex, en los que no hay un intercambio centralizado, FP Markets ofrece Raw Spreads reducidos utilizando precios de la Red de comunicación electrónica (ECN) .

Acerca de FP Markets:

FP Markets es un proveedor global de CFD y Forex, australiano y regulado, con más de 15 años de experiencia en la industria.

La visión de la compañía siempre ha sido ser el principal destino de trading para sus clientes, combinando en sus operaciones las mejores condiciones, tecnología, gama de productos, precios y servicios al cliente disponibles para quienes desean operar los mercados.

FP Markets ofrece spreads interbancarios para Forex altamente competitivos, disponibles desde 0.0 pips y apalancamiento de hasta 500:1.

Los clientes también pueden operar sobre la marcha desde sus dispositivos móviles, por medio de potentes plataformas en línea como MetaTrader 4, MetaTrader 5, WebTrader y IRESS.

El excepcional servicio al cliente 24/5 multilingüe ha logrado que Investment Trends lo haya nombrado como la casa de algunos de los clientes más contentos de la industria, y le haya otorgado el premio por "Mayor nivel de satisfacción general de los clientes" durante cinco años seguidos.

Para conocer más detalles de nuestra oferta completa, por favor visite https://www.fpmarkets.com

