La Voto Latino Foundation celebrará su 12.ª Cumbre Anual del Poder en forma virtual

WASHINGTON, 2 de octubre de 2020 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Este año, la Voto Latino Foundation celebrará su 12.ª Cumbre Anual del Poder, que reunirá a los principales líderes, personas influyentes y funcionarios electos para brindar información y recursos a más de 500 activistas y votantes de origen latino sobre cómo pueden educarse, participar y empoderarse de cara a las elecciones de 2020. Por primera vez, el encuentro se llevará a cabo de manera virtual, el viernes 2 de octubre de 1:00 p. m. a 4:00 p. m. (hora del este) Entre los oradores se encuentran el exsecretario de Vivienda y Desarrollo Urbano y excandidato presidencial Julián Castro; el senador Bernie Sanders; Rosario Dawson, miembro de la junta de la Voto Latino Foundation; Daphne Frias, de Box the Ballot; Nubia Willman, de Latinas Uprising, y Marivette Navarrete, de The Mujerista.

"A pesar de no poder reunirnos en persona, la Cumbre de Poder de este año está pensada para ser uno de los encuentros de mayor impacto hasta la fecha", señaló María Teresa Kumar, presidenta y directora ejecutiva de Voto Latino. "Nuestros oradores, activistas y asistentes están confinados y listos para generar un cambio en esta temporada de elecciones. La Voto Latino Foundation ha registrado a 394.413 votantes en este ciclo electoral y está preparada para movilizar a más de 2,2 millones de votantes de aquí a las elecciones. La comunidad latina decidirá quién será presidente en enero".

Las sesiones de los asistentes serán presentadas por GLAAD, March for Our Lives, EMILY's List, Disinfo Defense League y Power to the Polls. Entre los patrocinadores de la Cumbre de Poder se incluyen Univision, SEIU, Microsoft, Emily's List, Bank of America, Southwest Airlines, Nike, Universal Music Group, PG&E y Planned Parenthood For America.

Para reservar su lugar en la Cumbre de Poder de este año, visite www.votolatino.org/powersummit2020 e inscríbase.

La Voto Latino Foundation (VLF) es una organización 501(c)3 sin fines de lucro y no partidista que empodera a la comunidad latina para exigir un futuro mejor a través de la participación cívica.

