La WAIC 2019 se termine avec un engagement de 1,39 milliard de dollars pour faire de Shanghai un pôle technologique mondial de l'IA

Le fonds d'investissement dans l'IA de Shanghai est un partenariat privé-privé approuvé par le gouvernement municipal de Shanghai avec des fonds qui devraient atteindre 10 milliards RMB (1,39 milliards USD). En marge du fonds, un plan en sept étapes a également été présenté pour faire avancer les percées technologiques à Shanghai et diffuser des technologies de l'IA à chaque coin de la ville, de la santé et l'éducation à la gestion urbaine et au développement industriel.

Au total, 33 projets majeurs ont été signés au cours de la cérémonie, y compris le dévoilement important de six sièges de recherche internationaux dédiés au développement et à la mise en œuvre des technologies de l'intelligence artificielle, dont :

Le centre d'innovation de l'IA d'IBM

Le centre d'innovation mondial de l'IA de Kuang-Chi

L'institut de recherche de Shanghai sur les algorithmes de l'intelligence artificielle

sur les algorithmes de l'intelligence artificielle L'institut de science et de technologie intelligentes de Shanghai

Le siège social de SenseTime Group Chine et son siège mondial de R. et D.

Shanghai Artificial Intelligence Research Institute Co., Ltd.

Afin de soutenir le développement sain de l'industrie de l'IA, un total de cinq entreprises ont reçu 50 milliards RMB (6,9 milliards USD) en crédit par une association de banques de l'IA de Shanghai, dont des représentants d'ICBC, CCB, Bank of Communications, Shanghai Pudong Development Bank, Shanghai Bank.

La World Artificial Intelligence Conference 2019 a vu des gourous internationaux de la technologie dont Amazon, IBM, Microsoft, Tesla, Huawei, Alibaba et Tencent se rassembler à Shanghai avec presque une centaine d'experts de l'industrie, 26 fondateurs de start-ups licornes, 50 investisseurs majeurs et plusieurs lauréats du prix Turing et du prix Nobel pour partager leur point de vue sur la trajectoire de l'industrie de l'IA. L'événement de trois jours a garanti 70 projets importants pour la ville et a suscité un intérêt sans précédent venu de tous les horizons lors de la fête de la technologie qui a attiré 80 000 chefs de file de l'industrie de plus de 60 pays, plus de 240 000 visiteurs et plus de 900 journalistes.

A propos de la World Artificial Intelligence Conference 2019

Avec le thème « connectivité intelligente, possibilités infinies », la World Artificial Intelligence Conference 2019 est une plateforme pour que les scientifiques de l'IA, les dirigeants du monde et les entrepreneurs partagent leurs analyses sur les innovations et applications de l'IA, rassemblant les esprits les plus brillants sous un même toit pour leur permettre de faire la lumière sur un avenir meilleur alimenté par des technologies intelligentes. Elle vise à connecter le meilleur du meilleur du monde universitaire et de l'industrie afin de collaborer et d'offrir des opportunités pour que des innovateurs de talent transforment le monde, rencontrent des investisseurs et répandent leurs idées dans le monde.

