La World Artificial Intelligence Conference 2019 débutera le 29 août à Shanghai et les plus grands penseurs internationaux partageront leurs points de vue durant la première journée

SHANGHAI, 28 août 2019 /PRNewswire/ -- La World Artificial Intelligence Conference (WAIC 2019), le festival technologique annuel qui ouvrira ses portes du 29 au 31 août à Shanghai, a annoncé le programme de sa première journée.

La cérémonie d'ouverture, prévue le matin, débutera par une table ronde et des discours de représentants gouvernementaux, d'universitaires et d'entrepreneurs de premier plan venant partager leurs points de vue sur le thème : « la connectivité intelligente permet des possibilités infinies ». Les participants à la conférence peuvent s'attendre à ce que les intervenants clarifient la situation actuelle de l'industrie et les conséquences potentielles de l'intelligence artificielle

Deux forums importants se tiendront immédiatement après la cérémonie d'ouverture et seront axés sur les tendances technologiques, les scénarios d'application de l'IA, les écosystèmes de l'industrie ainsi que l'éducation et les politiques liées à l'IA. Cherchant à intégrer les technologies de l'IA dans le cadre d'activités commerciales et d'en tirer un plan afin d'envisager l'orientation et les tendances de l'industrie à partir de perspectives internationales et multilatérales, le forum sur le développement industriel rassemblera des représentants académiques et des entrepreneurs de premier plan autour de débats.

La Chine, après avoir adopté la technologie de l'IA à bras ouverts, continuera à contribuer au développement de l'IA avec détermination en déployant des projets stratégiques de l'IA pour soutenir et transformer l'économie mondiale.

Cette année, les conférenciers vedettes sont :

Elon Musk , cofondateur et architecte produit chez Tesla

, cofondateur et architecte produit chez Tesla Jürgen Schmidhuber , cofondateur et directeur scientifique, NNAISENSE

, cofondateur et directeur scientifique, NNAISENSE Li Yong , directeur général, Organisation des Nations unies pour le développement industriel (UNIDO)

, directeur général, Organisation des Nations unies pour le développement industriel (UNIDO) Tom Michell , doyen de la School of Computer Science à CMU

À ce jour, plus de 300 invités doivent assister à l'événement, parmi lesquels :

Anderson Chen , PDG de DeepBlue Technology

, PDG de DeepBlue Technology Bill Huang , PDG de Cloudminds

, PDG de Cloudminds Deyi Li , académicien de l'Académie chinoise d'ingénierie et de l' Académie internationale des sciences pour l' Europe et l'Asie

, académicien de l'Académie chinoise d'ingénierie et de l' internationale des sciences pour l' et l'Asie Harry Shum , vice-président directeur, groupe de recherche et de l'intelligence artificielle de Microsoft

, vice-président directeur, groupe de recherche et de l'intelligence artificielle de Microsoft Jeannette M. Wing , professeure d'informatique à l'université de Columbia

, professeure d'informatique à l'université de Jeffrey Welser , président d'IBM Research

, président d'IBM Research Jei Chen , président de l'Université Tongji

, président de l'Université Tongji Jessica Tan , co-PDG de Ping An Group

, co-PDG de Ping An Group John Hoffman , PDG de GSMA Ltd

, PDG de GSMA Ltd Kai-Fu Lee , PDG de Sinovation Ventures

, PDG de Sinovation Ventures Leo Zhu , PDG de YITU Technology

, PDG de YITU Technology Liming Chen , président d'IBM, Grande Chine

, président d'IBM, Grande Chine Marek Michalewicz , chercheur scientifique principal au CSIRO en Australie

, chercheur scientifique principal au CSIRO en Australie Mark Papermaster , vice-président directeur d'AMD

, vice-président directeur d'AMD Michael Wooldridge , chef de l'informatique dans le département d'informatique de l'université d'Oxford

, chef de l'informatique dans le département d'informatique de l'université d'Oxford Neil Shen , membre fondateur et associé-gérant de Sequoia Capital China

, membre fondateur et associé-gérant de Sequoia Capital China Qi Yin , PDG de MEGVII

, PDG de MEGVII Qiang Yang , professeur à l'université des sciences et technologies de Hong Kong

, professeur à l'université des sciences et technologies de Qingfeng Liu , président de iFLYTEK Co., Ltd.

, président de iFLYTEK Co., Ltd. Raj Reddy , professeur à l'université Carnegie-Mellon

, professeur à l'université Robin Li , cofondateur, président du conseil et président-directeur général de Baidu

, cofondateur, président du conseil et président-directeur général de Baidu Sam Li , vice-président principal international de SAP Chine

, vice-président principal international de SAP Chine Songchun Zhu , président de DMAI et professeur à l'université UCLA

, président de DMAI et professeur à l'université Swami Sivasubramanian , vice-président chez Amazon Web Services (AWS)

, vice-président chez Amazon Web Services (AWS) Tao Wang , président de la stratégie des TIC et du marketing

, président de la stratégie des TIC et du marketing Tianshi Chen , PDG de Cambricon

, PDG de Cambricon Tony Cai , vice-président de la Wharton School, Daniel H. Silberberg

, vice-président de la Wharton School, Wayne Luk , président du comité professionnel de l'alliance chinoise de l'innovation pour l'industrie de l'intelligence artificielle

, président du comité professionnel de l'alliance chinoise de l'innovation pour l'industrie de l'intelligence artificielle Wei Cheng , PDG de Didi Chuxing

, PDG de Didi Chuxing Xi Zhou , fondateur de CloudWalk

, fondateur de CloudWalk Xiao'ou Tang , professeur à l'université chinoise de Hong Kong

, professeur à l'université chinoise de Yutaka Saito , premier vice-président directeur du département promotionnel de FIELD

, premier vice-président directeur du département promotionnel de FIELD Zhihua Zhou , directeur du département de l'informatique à l'Université de Nankin

SOURCE 2019 WAIC