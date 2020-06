La World Artificial Intelligence Conference 2020 va démarrer le 9 juillet et les visiteurs peuvent d'ores et déjà s'inscrire

L'IA et les technologies basées sur le cloud ont joué un rôle primordial dans la lutte contre la pandémie et la revitalisation de la croissance économique. Déterminée à devenir un centre technologique mondial pour l'IA, Shanghai s'est engagée à déployer de nouveaux efforts afin de faire avancer la construction de nouvelles infrastructures, car les projets demandent des technologies de l'information et de la communication, la 5G, l'intelligence artificielle et l'Internet des objets, ainsi que de nouvelles politiques et de nouveaux investissements lancés pour stimuler la coopération et l'innovation en matière d'IA à l'échelle mondiale. Dans ce contexte, la WAIC 2020 vise à construire une plateforme pour accélérer la transformation numérique mondiale en faisant la démonstration de la mise en œuvre pratique et innovante de l'IA, des technologies cognitives et de l'automatisation intelligente.

La partie en ligne de la WAIC 2020 présente une plateforme cloud qui met en avant une communauté virtuelle d'IA en 3D ainsi que les solutions d'IA de pointe destinées aux futures villes intelligentes. Un écosystème industriel complet d'IA sera mis en place au sein de la communauté virtuelle, qui permettra au public mondial d'en savoir plus sur les avantages stratégiques et tactiques de l'IA en suivant la feuille de route pour les technologies de nouvelle génération dans sept grands secteurs, à savoir l'éducation, la médecine, les transports, la finance, les infrastructures, l'aménagement urbain et les affaires.

Intégrées à des fonctions interactives, les expositions en ligne et hors ligne permettent au public de découvrir de plus près les technologies d'IA de pointe. Par ailleurs, les robots humanoïdes les plus avancés au monde, destinés aux entreprises et aux particuliers, sont appelés à occuper une place centrale. L'un des points forts de l'exposition est le premier robot ami de l'homme à deux bras au monde, équipé de fonctionnalités révolutionnaires telles que l'équilibrage automatique, la prévention des collisions, l'identification d'objets et la capacité à s'adapter à des terrains complexes.

La plus grande WAIC qui voit plus de 550 leaders de l'industrie participer à la conférence

La WAIC 2020 se compose des quatre parties habituelles, qui englobent une cérémonie d'ouverture, deux séances plénières et plus de dix forums thématiques et industriels invitant des experts à partager leurs opinions sur des sujets tels que la finance, l'éducation, la 5G, les algorithmes intelligents, les puces et le matériel intelligent. Les équipes de diffusion d'Allemagne, de Corée et de Singapour rejoindront également le showroom en ligne de Shanghai pour faire la démonstration des technologies de pointe locales et partager leurs points de vue sur l'industrie.

Plus de 550 experts en IA, scientifiques, leaders de l'industrie, dont le prix Nobel Thomas Sargent et les récipiendaires du prix Turing Manuel Blum, Judea Pearl et David Patterson participeront à la WAIC 2020. Des experts de la technologie de Microsoft, Apple, IBM et Amazon se joindront également aux évènements en ligne. La conférence a également mis en place un « Investor Lounge » (salon des investisseurs) qui sert de plateforme pour aider les principaux innovateurs en matière d'IA à se tailler davantage d'opportunités commerciales et à décrocher leurs innovations en matière d'IA.

Plus de 50 nouveaux produits et technologies devraient être lancés et plus de 30 partenariats marquants devraient être signés au cours de l'évènement de cette année. La conférence comprendra un plus grand nombre de concours et de prix pour récompenser les jeunes innovateurs et les pionniers de la technologie pour leurs contributions au secteur de l'IA.

Pour en savoir plus sur la World Artificial Intelligence Conference 2020, rendez-vous sur www.worldaic.com.cn

À propos de la World Artificial Intelligence Conference 2020

Placée sous le thème « Connectivité intelligente, communauté indivisible », la World Artificial Intelligence Conference 2020 est une plateforme visant à permettre aux scientifiques de l'IA, aux dirigeants mondiaux et aux entrepreneurs de partager leurs idées sur les innovations et les applications de l'IA. Elle réunit les esprits les plus brillants sous un même toit pour leur permettre de faire la lumière sur un avenir meilleur alimenté par les technologies intelligentes. Elle vise à connecter les meilleurs éléments du monde universitaire et industriel pour qu'ils collaborent et elle offre la possibilité à des innovateurs talentueux de transformer le monde, de rencontrer des investisseurs et de partager leurs idées à l'échelle planétaire.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1197639/WAIC_Infographic.jpg

SOURCE WAIC 2020