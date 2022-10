La World Stroke Organization s'attaque aux lacunes dans l'accès à des soins de qualité pour les AVC

GENÈVE, Suisse, 28 octobre 2022 /PRNewswire/ -- À l'occasion de la Journée mondiale de l'AVC (29 octobre), la World Stroke Organization (l'Organisation mondiale des Accidents Vasculaires Cérébraux) a annoncé le lancement d'un nouveau programme visant à favoriser l'accès à des soins de qualité pour les AVC aigus et à sauver des vies dans le monde entier.

What happens in the minutes after someone has a #stroke? They start to lose crucial brain tissue that contains memories, language and personality. Knowing the symptoms and acting FAST can save that person’s life. Learn the signs, Say it’s a stroke. Save #Precioustime Knowing the symptoms and signs of a #stroke and acting #FAST can save a person’s life and all the things that make them unique. Learn the signs, Say it’s a stroke. Save #Precioustime

L'initiative de certification en matière d'AVC du WSO est une réponse stratégique aux résultats d'une enquête de l'OMS-WSO qui a révélé que moins de la moitié (49 %) des pays pouvaient fournir des soins complets fondés sur des données probantes en cas d'AVC aigu. L'enquête a également mis en évidence un écart considérable dans la prestation des soins entre les pays à revenu élevé et ceux à revenu faible ou intermédiaire. Alors que 91 % des pays à revenu élevé étaient en mesure de fournir un accès à des soins spécialisés dans les unités d'AVC, ce chiffre n'était que de 8 % dans les pays à faible revenu.

Deux des marqueurs fondamentaux de la qualité des soins en cas d'accident vasculaire cérébral aigu sont la thrombolyse (élimination des caillots sanguins par voie intraveineuse) et la thrombectomie (élimination des caillots sanguins par chirurgie en trou de serrure). Selon une étude publiée par le WSO, les taux mondiaux d'accès à ces traitements sont respectivement de 46 % et 30 %.

« Une personne sur quatre subira un accident vasculaire cérébral au cours de sa vie, mais la majorité des gens dans le monde n'ont pas accès à des traitements efficaces et à des centres de traitement des accidents vasculaires cérébraux. En outre, l'absence de stratégies de prévention efficaces à l'échelle mondiale a fait de l'AVC la deuxième cause de décès et la troisième cause d'invalidité dans le monde, avec un coût humain et économique considérable », a déclaré le professeur Marc Fisher, président de la WSO. La professeure Sheila Martins, nouvelle présidente de la WSO et neurologue brésilienne de premier plan, a ajouté : « Nous disposons des connaissances et des outils nécessaires pour sauver des millions de vies et des centaines de millions de dollars. Fournir des soins de qualité pour les AVC n'est pas seulement la bonne chose à faire, c'est la chose intelligente à faire. »

Les directives et le plan d'action mondiaux de la WSO en matière d'AVC visent à aider les institutions et les gouvernements à mettre en œuvre des critères et des normes de soins fondés sur des données probantes et élaborés par la WSO. Le programme, qui vise initialement les hôpitaux des pays à revenu intermédiaire, sera lancé le 1er novembre et aura pour objectif principal de développer le réseau mondial de prestataires de soins agréés en matière d'AVC.

L'accident vasculaire cérébral est une cause majeure de décès et de handicap dans le monde. À l'occasion de la Journée mondiale de l'AVC, le public, les professionnels de la santé, les survivants d'un AVC, les politiciens et les chefs d'entreprise se réuniront pour sensibiliser le public aux symptômes de l'AVC et à l'importance d'un traitement rapide.

Le public peut suivre la campagne sur les médias sociaux en utilisant #Precioustime et contribuer à la sensibilisation en partageant un selfie d'horloge ou en participant au défi du jeu en ligne strokespotter.org .

Notes aux rédacteurs

I. La World Stroke Organization est le seul organisme mondial qui se consacre exclusivement aux accidents vasculaires cérébraux. Avec environ 3000 membres individuels et 100 sociétés, couvrant toutes les régions du monde, nous représentons plus de 55 000 spécialistes de l'AVC dans la recherche clinique et les services de soutien. La WSO est en relations officielles avec l'OMS et a le statut consultatif auprès des Nations Unies.

II. Le programme de certification WSO Stroke s'appuie sur le programme de certification WSO-SIEVC en Amérique latine et dans les Caraïbes https://www.world-stroke.org/news-and-blog/news/wso-siecv-certification-of-stroke-centers-in-latin-america-and-caribbean

III. Situation mondiale des services liés aux accidents vasculaires cérébraux https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/17474930211019568

IV. Fiche d'information du WSO sur l'AVC dans le monde https://www.world-stroke.org/publications-and-resources/resources/global-stroke-fact-sheet

V. Site Web de la Journée mondiale de l'AVC www.worldstrokecampaign.org

Contacts :

Anita Wiseman,

Responsable de la campagne et des partenariats, WSO

[email protected]

+447940029444

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1929346/World_Stroke_Day_Campaign_1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1929345/World_Stroke_Day_Campaign.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1929364/World_Stroke_Day_Campaign_Logo.jpg

SOURCE World Stroke Day Campaign