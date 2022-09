La WTMC 2018 a ouvert ses portes le 20 septembre, à Keqiao, dans le Zhejiang

SHAOXING, Chine, 26 septembre 2018 /PRNewswire/ -- La première Conférence mondiale 2018 sur le marchandisage textile (WTMC, World Textile Merchandising Conference) a ouvert ses portes le 20 septembre, dans le district de Keqiao, à Shaoxing (province du Zhejiang), dans l'est de la Chine.

Axée sur « L'ouverture, la science et les technologies, la mode, la croissance verte », la conférence a permis aux participants de partager leurs idées sur le développement coordonné du secteur de la mode textile mondiale et la transformation du secteur textile chinois dans le cadre de l'initiative « Une ceinture, une route ».

Shen Zhijiang, le secrétaire du parti du district de Keqiao, à Shaoxing, a déclaré que le district de Keqiao est un point de rencontre important de la filière textile mondiale. Près d'un quart des produits textiles mondiaux sont commercialisés dans la China Textile City, située dans le district, le chiffre d'affaires annuel atteignant près de 200 milliards de yuans.

« Le secteur textile dispose d'un avenir prometteur en Chine. Un plus grand nombre de pays prêtera attention aux énormes possibilités du secteur », a relevé Jaswinder Bedi, le président de la Fédération internationale des fabricants de textiles (ITMF, International Textile Manufacturers Federation) (2016-2018) et de la Fédération africaine des industries du coton et textiles (ACTIF, African Cotton and Textile Industries Federation), ajoutant que la Chine devrait dépasser l'Europe et les États-Unis pour devenir le premier marché de détail au monde d'ici à 2020.

Selon Sun Ruizhe, le président du China National Textile And Apparel Council (CNTAC), la transformation du secteur textile chinois passe par la modernisation de l'industrie manufacturière pour la rendre plus intelligente, axée sur les services et respectueuse de l'environnement. Entre-temps, des efforts devraient être déployés pour créer un pôle industriel professionnel et international afin de renforcer la coopération mondiale.

Au cours de la conférence, le Conseil de la Conférence mondiale 2018 sur le marchandisage textile - composé de douze représentants d'associations textiles de pays comme la Chine, l'Égypte, l'Indonésie, la Malaisie, la France, la Turquie, le Viêt Nam, le Cambodge et le Laos - a été officiellement créé, en vue de parvenir au développement durable du secteur textile.

