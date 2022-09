La XR1600E de XCMG, la plus grande foreuse rotative du monde, quitte la chaîne de montage

XUZHOU, Chine, 2 septembre 2022 /PRNewswire/ -- La XR1600E, la plus grande foreuse rotative du monde développée par XCMG (SHE:000425), a officiellement quitté la chaîne de montage. Elle a été conçue et mise en production spécialement pour la construction de poteaux de pont à grande échelle et des projets de poteaux d'éoliennes en mer.

Ce modèle a établi un certain nombre de records mondiaux avec un diamètre de forage maximal de 7,5 mètres et une profondeur de forage maximale de 190 mètres. Le couple de sortie de sa tête motrice est de 1 600 kNm. Cette unité de forage rotatif a une hauteur de 42 mètres et un poids de 520 tonnes.

La XR1600E a été développée avec des technologies avancées, y compris le contrôle coopératif de la double source d'énergie et la technologie de combinaison modulaire des foreuses rotatives de très grand tonnage. Le pieu de forage est doté d'une technologie de tige anti-bandeau visualisée qui réduit de 95 % le risque d'écrasement des tiges afin d'assurer la sécurité des opérations de battage et de fondation.

« La XR1600E possède plus de 20 brevets d'invention et a pleinement élevé le niveau de la capacité de construction, de la performance et de la sécurité, en s'attaquant aux problèmes de goulot d'étranglement de la construction de fondations à grande échelle, comme la faible efficacité et le coût élevé de l'utilisation traditionnelle de la foreuse à circulation inverse pour obtenir des performances de haute qualité en matière de la mise en place de poteaux. Elle permettra la construction de super infrastructures et créera une plus grande valeur pour les clients », a déclaré Wang Min, président et PDG de XCMG.

La XR1600E sera largement utilisée pour les pieux en béton coulés sur place dans les projets de très grand diamètre et de roche très dure à très grande profondeur.

Grâce à une solide expertise technique et à une plate-forme de R&D, XCMG a lancé une série de produits de super tonnage, notamment le XR550D, XR800E, XR1200E et bien d'autres. La XR1600E, en tant que foreuse n° 1 au monde, est capable de répondre aux exigences des projets de construction à grande échelle, tels que les ponts transocéaniques, les parcs éoliens offshore et les immeubles de très grande hauteur.

La XR1600E est l'un des premiers produits expédiés depuis la nouvelle base de fabrication de la Fondation XCMG, qui a été construite avec un investissement total de 5 milliards de yuans. Une fois achevée, la base aura une capacité de production annuelle de 12 000 ensembles de machines diverses et devrait générer 20 milliards de yuans de revenus d'exploitation d'ici 2025. À l'avenir, la base deviendra un pilier important pour le développement de la Fondation XCMG dans cinq secteurs majeurs, à savoir les machines de battage, les machines de battage sans tranchée, les machines minières, les machines d'extraction et de creusement de tunnels, ainsi que les machines de forage de ressources.

