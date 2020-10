La YOFC participe à la China International Information and Communications Exhibition 2020

Au stand de la YOFC, la solution de multiplexage à répartition spatiale (SDM) de la Société, destinée aux centres de données de prochaine génération, a occupé le devant de la scène. S'appuyant sur une nouvelle technologie de fibre multicœur adaptée aux systèmes de 800 Go et plus, la solution répond aux besoins urgents des centres de données, notamment une plus grande capacité, une distance de transmission plus longue, des connexions à forte densité et une faible consommation d'énergie. La Société a également présenté ses dernières innovations en matière de communication et de matériaux optiques.

De nouveaux produits et de nouvelles solutions visant à faciliter le développement d'une nouvelle infrastructure alimentée par les réseaux d'information de prochaine génération et par la 5G

Grâce à son expertise industrielle solide et à ses 30 ans d'expérience dans l'exploration des technologies de l'information et de la communication (TIC), la YOFC a élaboré une feuille de route de produits et de solutions qui stimulera le développement d'un nouveau type d'infrastructure appuyé par les réseaux d'information de nouvelle génération. En vue du déploiement mondial de la 5G, la YOFC a présenté des innovations qui répondent à un besoin pressant de l'ère de la 5G : la mise en place de nouvelles infrastructures. Ces innovations sont réparties dans cinq catégories clés : les produits et solutions 5G, la communication sur le réseau électrique, l'Internet industriel, les grands centres de données et le transport ferroviaire.

La construction d'un écosystème 5G solide requiert de nouvelles fibres, de nouveaux câbles et de nouveaux modules optiques alliant excellente qualité et grande efficacité. La YOFC a mis au point des solutions destinées à diverses applications intelligentes qui accéléreront la transition vers la 5G et l'Internet de tout. La YOFC a présenté une variété de produits et solutions destinés aux installations 5G, dont une solution de front-haul basée sur le multiplexage en longueur d'onde (MWDM), une solution de câblage pour les réseaux porteurs et un émetteur-récepteur 5G.

Afin de relever les défis des réseaux sophistiqués et complexes de transmission électrique à ultra-haute tension, la YOFC a présenté ses derniers produits conçus pour fournir un système énergétique moderne plus propre, plus sûr et plus efficace. Cette gamme comprend la fibre G.654 E, caractérisée par une atténuation ultra faible et une grande surface effective, des câbles OPGW à grand nombre de fibres et un système de détection de givre.

L'avenir des grands centres de données se définit par des caractéristiques clés telles que le respect de l'environnement, la flexibilité, la rapidité et l'intelligence. La YOFC a mis au point des solutions de câblage intégrées pour les centres de données qui présentent une densité et une performance élevées, une fiabilité et une évolutivité. Certains produits, tels que les émetteurs-récepteurs optiques et les armoires tout-en-un utilisant une infrastructure intégrée d'informatique de périphérie, améliorent la connectivité et la sécurité de la transmission réseau et du traitement de l'information dans les centres de données.

Dans le secteur du transport ferroviaire, la YOFC a tiré parti de sa force en matière de fabrication de câbles pour développer de nombreuses technologies destinées au transport ferroviaire urbain. Celles-ci se caractérisent par une compatibilité avec toutes les bandes, une grande portée et une faible atténuation. Parmi ces solutions figurent un câble coaxial rayonnant à large bande 5G, un système distribué de température et un système distribué de surveillance des vibrations. Ces technologies répondent aux demandes des systèmes ferroviaires urbains en matière de communication et encouragent l'application des technologies numériques dans le transport ferroviaire urbain.

Solutions intelligentes pour l'océan et la maison

La YOFC propose une gamme diversifiée de produits et solutions destinée au tourisme intelligent, aux collectivités intelligentes et à l'éducation intelligente. Fournissant un large éventail de services intelligents, la gamme met l'accent sur le réseau entièrement optique F5G et sur la transition de l'architecture Fibre à la maison (FTTH) vers l'architecture Fibre partout, en élargissant l'utilisation de la technologie optique dans l'ensemble des services. Lors de l'exposition, la YOFC a présenté ses technologies clés destinées à l'océan et à la maison.

Solutions intelligentes pour l'océan : La YOFC a présenté des câbles optiques sous-marins utilisables dans divers systèmes de communication transocéaniques, aussi bien en eaux profondes qu'en eaux peu profondes. La solution comprend également des câbles sous-marins (composite photoélectrique) à courant alternatif (direct) pour la transmission de courant.

La YOFC a présenté des câbles optiques sous-marins utilisables dans divers systèmes de communication transocéaniques, aussi bien en eaux profondes qu'en eaux peu profondes. La solution comprend également des câbles sous-marins (composite photoélectrique) à courant alternatif (direct) pour la transmission de courant. Solutions intelligentes pour la maison : la gamme comprend BendRobust™, une fibre originale de la YOFC résistante à la flexion, ainsi que la puce de conversion photoélectrique conçue par la Société elle-même, capable de maintenir un niveau élevé de performance et de stabilité dans divers environnements complexes.

Alors que les TIC continuent de révolutionner le mode de vie des gens, la YOFC reste engagée envers sa mission fondamentale d'établir un lien intelligent en vue de créer une vie meilleure. La Société continuera à fournir des produits à haute performance, de grande qualité et axés sur l'innovation à sa clientèle internationale, tout en collaborant avec des partenaires du monde entier pour bâtir un avenir meilleur.

