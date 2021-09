La zona de libre comercio más septentrional de China experimenta una mayor reforma

La subzona de Harbin, ubicada a orillas del río Songhua, formuló el plan de desarrollo para crear el centro de tecnología e innovación, el centro financiero, el centro de convenciones y exposiciones de negocios, el centro internacional de cultura y turismo y la región ideal para los conglomerados industriales emergentes. También tiene como objetivo crear dos conglomerados industriales con una escala de casi 100.000 millones de yuanes y cuatro conglomerados industriales con una escala de 50.000 millones de yuanes, así como impulsar la aglomeración de parques industriales, como el parque industrial de Shenzhen (Harbin).

"Profundizar la reforma y la innovación es la característica más destacada de la zona de libre comercio", sostuvo Ren Hailong, subdirector del comité administrativo de la subzona de Harbin.

Durante los últimos dos años, la subzona de Harbin ha imitado 206 experiencias de reforma de zonas de libre comercio en Shanghái y otros lugares, y ha acelerado su propia exploración. Se iniciaron medidas de reforma para agilizar los procesos de aprobación y las fuerzas de ejecución, que han atraído una serie de grandes y excelentes proyectos de gran escala y con potencial de desarrollo suficiente para establecerse y crecer aquí.

Tras presentar materiales electrónicos en el parque industrial, Ivan Dutkovsky recibió la licencia comercial para New Arbat Cultural Development Co., LTD. El nuevo enfoque con respecto a los servicios de registro de empresas transfronterizas le ha ahorrado muchos costos de viaje.

El valor de producción de Harbin Hylink Information Technology Co., Ltd. aumentó de 7,26 millones de yuanes en 2016 a 110 millones de yuanes en 2020. La sede corporativa de Shenzhen se muda a Harbin.

Sobre la base de sus propios cimientos industriales y ventajas comparativas, la subzona de Harbin ha puesto en marcha una serie de políticas desde el sector de la oferta, como las 10 medidas que ayudan a las empresas a cotizar en la bolsa. Promete que "la subzona de Harbin puede establecer las políticas que tienen las demás áreas; las políticas que no están disponibles en otras regiones pueden negociarse en la subzona de Harbin". Esto realmente posibilita el mercado y beneficia a las empresas, estimulando aún más la vitalidad del mercado y destacando el efecto de aglomeración de la zona de libre comercio.

"Inicialmente hemos formado cinco conglomerados industriales con una escala de decenas de miles de millones de yuanes en fabricación de equipos, biomedicina, alimentos ecológicos, finanzas, cultura y turismo. El conglomerado industrial de biomedicina también fue aprobado para ser incluido en el primer grupo de agrupaciones industriales estratégicas emergentes en China", afirmó Ren.

FUENTE The Administrative Committee of Harbin Sub-area, Heilongjiang Pilot Free Trade Zone

