La Zona Piloto de Libre Comercio de Hunan crea nuevos niveles de apertura interior

Gracias a la antigua Ruta de la Seda y a la propuesta de la Iniciativa de la Franja y la Ruta, Hunan cuenta con una buena base para la cooperación comercial económica con África, ya que comparten un alto grado de equipamiento industrial y una fuerte complementariedad de sus mercados. Hunan ha sido pionera en la cooperación económica y comercial con África en el ámbito de las provincias, ciudades y regiones autónomas. En 2019, Hunan no solo organizó con éxito la primera Exposición Económica y Comercial conjunta entre China y África, sino que también logró convertirse en su sede permanente. Al ser ser anfitrión de este evento, Hunan podrá atraer más inversiones e iniciativas de cooperación. Con sus industrias competitivas, incluida la fabricación de equipos, energía y electricidad, su infraestructura y procesamiento agrícola, Hunan busca construir canales logísticos hacia África y explorar su estrategia para la cooperación económica y comercial local de China con África.

En 2019, el valor total de importación y exportación de Hunan superó los 430 mil millones de yuanes por primera vez, lo que constituyó un verdadero récord. La tasa de crecimiento del comercio exterior fue del 41,2 %, con lo que ocupó el primer lugar del país. Como parte de esta tasa de crecimiento, el volumen de comercio a los países y regiones en el marco de la Iniciativa de la Franja y la Ruta creció un 54 %, y el volumen de importación y exportación alcanzó los 124.800 millones de yuanes.

Con el apoyo de las industrias competitivas existentes, como maquinaria de construcción (SANY y ZOOMLION), equipos de transporte ferroviario (CRRC) y equipos inteligentes (SUNWARD), Hunan aceleró la construcción de una plataforma de innovación e Internet industrial, y se unió a la competencia internacional de alta tecnología, fabricación y mantenimiento de equipos finales, a fin de aprovechar las nuevas ventajas de participar en la competencia y la cooperación de la división industrial global. Esto no solo está en consonancia con las necesidades de desarrollo sostenible de China, sino también con la cuarta revolución industrial del mundo, que conlleva el regreso a la industria manufacturera mediante la intelectualización.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1282699/Zona_Piloto_de_Libre_Comercio_Hunan_China.jpg

FUENTE The Department of Commerce of Hunan Province

