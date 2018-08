Laboratório Cristália recebe prêmio como a melhor indústria farmacêutica do País

SÃO PAULO, 14 de agosto de 2018 /PRNewswire/ -- Pela segunda vez, em 3 anos, o Laboratório Cristália figura em 1º lugar como a Melhor empresa no setor farmacêutico, no ranking das Melhores e Maiores da Revista Exame. O prêmio, que está na 45ª edição, é considerado a maior publicação de negócios do País e reconhece as empresas brasileiras com melhor desempenho financeiro em 2017, a partir dos critérios da Fundação Instituto de Pesquisas Contábeis, Atuariais e Financeiras da Universidade de São Paulo (USP). A cerimônia de entrega da premiação ocorreu em nesta segunda, dia 13/07, na Sala São Paulo, em São Paulo.

Desde a sua fundação, em 1972, o Laboratório Cristália é referência em inovação, qualidade e tecnologia, que resultaram em 105 patentes, até o momento, no Brasil e no exterior. O Cristália se destaca por ser pioneiro em realizar a cadeia completa de um medicamento: desde a concepção da molécula até o produto final.

"Ao longo da nossa história, procuramos ir em uma direção que não era a seguida pelo mercado. Um bom exemplo: quando todos estavam investindo na produção de genéricos, o Cristália preferiu investir em projetos mais complexos e inovadores, como a criação das novas moléculas e biotecnologia. O reconhecimento da Revista Exame nos diz que estávamos e continuamos no caminho certo", afirma o Dr. Ogari Pacheco, Presidente do Conselho Diretor do Laboratório Cristália.

Atualmente, o Cristália produz 53% dos insumos utilizados em seus medicamentos, enquanto o mercado farmacêutico importa 90% das matérias primas. Por acreditar no Brasil e objetivando medicamentos de qualidade que auxiliem no tratamento de saúde da população brasileira, o Cristália inaugura ainda neste semestre a Primeira Planta Farmoquímica Oncológica da América Latina, fruto de um investimento de R$ 150 milhões.

"No caso da oncologia, o percentual de importação dos insumos é de 100%. Vamos mudar essa história. Nossa planta de insumos oncológicos está capacitada para produzir uma gama extensa de produtos de alta potência", conclui Dr. Pacheco.

Fundado há 46 anos, o Laboratório Cristália é um Complexo Industrial Farmacêutico, Farmoquímico, Biotecnológico, de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação 100% brasileiro. É pioneiro na realização da cadeia completa de um medicamento, desde a concepção da molécula até o produto final. Possui 105 patentes, sendo recordista nacional. Em anestesia, é líder de mercado na América Latina.

O Grupo Cristália conta com cerca de 5.200 colaboradores, considerando as empresas coligadas, como os Laboratórios Sanobiol, BioChimico e IMA.

Contato: (011) 3813-1344

FONTE Laboratório Cristália

Related Links

https://www.cristalia.com.br