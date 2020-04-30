Лаборатория Risen Energy получила аккредитацию ТМР от TÜV Rheinland

За последние двенадцать месяцев специалисты TÜV Rheinland несколько раз инспектировали возможности Risen Energy в аспектах систем управления, природоохранной деятельности, персонала и технического оснащения, опираясь на положения стандарта IEC/ISO 17025 "Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий", а также другие технические регламенты. В результате тщательного анализа компания была признана полностью соответствующей протоколам управления внешними лабораториями. Получение данного квалификационного статуса наглядно демонстрирует высокие достижения Risen Energy в сфере управления деятельностью собственной испытательной лаборатории.

Президент компании Се Цзянь отметил: "Мы очень рады получить аккредитацию ТМР от TÜV Rheinland. Столь высокая оценка не только подтверждает первоклассную компетенцию нашего персонала и передовой уровень технического оснащения наших подразделений, но и отражает те высокие требования, которых мы придерживаемся в процессах контроля качества продукции. Мы надеемся на продолжение сотрудничества с TÜV Rheinland с целью совместного продвижения устойчивого развития отрасли".

Г-н Чжоу, в свою очередь, добавил: "Аккредитация лаборатории Risen Energy свидетельствует о том, что вдобавок к мощному производственному потенциалу наше предприятие обладает обширными возможностями в сфере передовых НИОКР и управления качеством, входя в число безусловных лидеров своей отрасли. Мы с нетерпением ждем возможности расширить наше сотрудничество с TÜV Rheinland в технологической области, раскрывая взаимные преимущества посредством совместных инициатив и содействуя здоровому развитию солнечной энергетики".

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1160711/Risen_Energy_TUV.jpg

Related Links

www.risenenergy.com



SOURCE Risen Energy Co., Ltd