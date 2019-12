Labpanos neue VR-Kamera setzt neue Maßstäbe

SHENZHEN, China, 30. Dezember 2019 /PRNewswire/ -- Labpano (ehemals Pisofttech), der führende Anbieter von Panorama-Hardware und -Lösungen, führt Pilot One ein – eine 360-Grad-Panoramakamera der neuen Generation. Sie unterstützt nicht nur 8K-VR-Fotografie und Aufnahmen, sondern auch 8K-Livestreaming. Pilot One bietet drei beispiellose Innovationen in einer Kamera: Swiftbird, eine cloudbasierte Livestreaming-Lösung, Pilot Open System, über das Entwickler ihre eigenen Apps erstellen können, und Pilot Tour, eine V-SLAM-Echtzeit-Positionierungslösung für virtuelle Rundgänge mit präziser Positionsbestimmung.