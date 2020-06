LabTwin désigné par Gartner Cool Vendor dans le domaine des sciences de la vie dans l'édition de mai 2020

BERLIN, 30 juin 2020 /PRNewswire/ -- LabTwin, la société qui a mis au point le premier assistant de laboratoire numérique au monde à activation vocale et doté d'IA, a été désigné Cool Vendor par Gartner dans le domaine des sciences de la vie. Gartner, le principal cabinet d'analyse et de conseil au monde, récompense les fournisseurs, les produits et les services d'intérêt, nouveaux et innovants dans son rapport.

L'assistant de laboratoire numérique à activation vocale de LabTwin permet aux scientifiques d'enregistrer des données et d'accéder à des informations de n'importe quel endroit du laboratoire, simplement en parlant. LabTwin transcrit automatiquement les notes vocales et se connecte aux instruments du laboratoire pour recueillir et assembler les données en temps réel. L'assistant de laboratoire numérique échange également avec les scientifiques sur les protocoles, ce qui améliore la conformité, et effectue des tâches prosaïques comme le réglage des minuteries et la création de listes de commandes.

« LabTwin est ravi d'être désigné Cool Vendor par Gartner. Nous avons créé l'assistant de laboratoire numérique pour mettre fin au 'désert de données' auquel les scientifiques sont confrontés dans les laboratoires », a déclaré Magdalena Paluch, la cofondatrice et PDG de LabTwin. « Notre assistant numérique fonctionne comme un système de navigation pour les scientifiques, leur permettant d'effectuer de nombreuses tâches, comme la prise de notes ou la vérification des concentrations de tampons, sans quitter des yeux et des mains leurs expérimentations. »

Cool Vendors de Gartner dans le domaine des sciences de la vie : Michael Shanler, Jeff Smith, Animesh Gandhi, Seth Feder, 27 mai 2020.

Avertissement de Gartner :

Gartner ne soutient aucun fournisseur, produit ou service représenté dans ses publications de recherche, et ne conseille pas aux utilisateurs de technologie de n'opter que pour les fournisseurs qui figurent en bonne place dans les classements ou qui jouissent de toute autre désignation. Les publications de recherche de Gartner renferment des avis de l'organisation de recherche Gartner et ne doivent pas être interprétées comme des énoncés de fait. Gartner décline toute garantie, expresse ou tacite, s'agissant de ses recherches, y compris toute garantie de valeur commerciale ou d'adéquation à un usage particulier.

À propos de LabTwin

LabTwin crée la nouvelle génération d'outils numériques pour laboratoires intelligents, en commençant par le premier assistant de laboratoire au monde à activation vocale. Grâce à l'assistant de LabTwin, les scientifiques peuvent recueillir des données, gérer les expérimentations et réagencer les inventaires et rationaliser la documentation simplement en parlant. La vocation de LabTwin est d'aider les laboratoires de recherche à réduire les taux d'erreur et à améliorer la productivité. LabTwin est soutenu par Sartorius et Boston Consulting Group Digital Ventures (BCG DV). Son assistant de laboratoire numérique est utilisé par des scientifiques du monde entier.

