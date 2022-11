L'Académie centrale des beaux-arts de Chine dévoile son site Web mondial

BEIJING, 10 novembre 2022 /PRNewswire/ -- L'Académie centrale des beaux-arts (CAFA), l'académie d'art la plus prestigieuse et la plus renommée de Chine, a lancé un tout nouveau site Web, CAFA Global. Le portail en ligne fera autorité pour les amateurs, institutions et collèges d'art, ainsi que pour toute autre organisation et personne à travers le monde entier qui peuvent maintenant en savoir plus sur le CAFA grâce au Web.

L'institution utilisera le site Web pour partager du contenu, y compris des informations sur les admissions internationales, des nouvelles académiques, les plus récents résultats de recherche, des projets de coopération internationale, des détails sur les professeurs et les anciens étudiants renommés, et des mises à jour sur la vie sur le campus. Cette mesure permettra d'exposer davantage le CAFA aux yeux du monde et d'accroître sa visibilité tout en attirant plus d'étudiants étrangers à s'inscrire. Le site Web est maintenant en ligne à l'adresse http://global.cafa.edu.cn/ .

« Le site Web CAFA Global, fenêtre du CAFA sur le monde, permet au monde entier d'en apprendre davantage sur l'histoire et le développement contemporain de cette institution centenaire de haut niveau dédiée à l'art en Chine, en particulier sa construction disciplinaire, les éléments de son programme, ses méthodes d'enseignement, ainsi que le travail des enseignants et des élèves, a déclaré FAN Di'an, président du CAFA. De plus, le site Web mondial nous donne l'occasion de communiquer avec des institutions artistiques et d'autres institutions du monde entier concernant divers sujets communs pertinents pour l'art et l'éducation artistique dans le contexte mondial et d'établir des collaborations axées sur l'avenir. »

Le CAFA offre déjà un environnement diversifié et international. Plus de 40 % des membres du corps professoral du CAFA ont une expérience de travail ou d'études à l'étranger, ce qui leur a inculqué une perspective mondiale. En effet, bon nombre d'entre eux sont eux-mêmes des artistes de renommée mondiale.

Par exemple, Liu Xiaodong, professeur au département de peinture à l'huile, est un artiste chinois contemporain très célèbre. Ses œuvres de grand format sont considérées comme une sorte de tableau instantané historique du monde que l'on voit naître. Il a également joué un rôle de premier plan pendant l'émergence de peintres néoconservateurs chinois dans les années 1990. Un autre exemple est le professeur Xu Bing, une personnalité connue pour ses gravures et ses installations artistiques. Il a obtenu une place au sein du programme MacArthur Fellows en 1999 et a remporté le prix Fukuoka en 2003.

Pour renforcer l'aspect international de l'académie, le CAFA organise des visites de nombreux grands maîtres de l'art du monde entier qui viennent jouer un rôle de professeur invité. L'un des professeurs invités a été par exemple Remment Koolhaas, professeur de design à l'université de Harvard, architecte, théoricien de l'architecture et urbaniste néerlandais, qui a reçu le prix Pritzker d'architecture en 2000.

