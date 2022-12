L'accord entre E2S Power et India Power ouvre la voie à la décarbonisation des centrales électriques à combustible fossile

WETTINGEN, Suisse, 19 décembre 2022 /PRNewswire/ -- E2S Power , un développeur de premier plan de solutions de stockage d'énergie thermique, et India Power Corporation Limited (IPCL), l'un des principaux services publics d'électricité en Inde, ont signé un accord pour une unité pilote de stockage d'énergie thermique de 250 KWh qui sera exploitée en Inde. L'unité pilote a été conçue, construite et testée dans les locaux d'E2S Power en moins de neuf mois. Elle a passé les tests d'acceptation en usine et sera livrée en Inde au cours du premier trimestre de 2023. Il s'agit de la première étape vers la mise en œuvre de la solution E2S dans le monde entier.

Dr. Sasha Savic and Anand K Pandey signing the agreement

Cette collaboration permettra de transformer les centrales thermiques en installations de stockage d'énergie propre, contribuant ainsi de manière significative à la croissance des énergies renouvelables du pays. Cette solution peut être déployée à court terme pour fournir le stockage d'énergie dont on a besoin de toute urgence, tout en utilisant la plupart des infrastructures des centrales thermiques en cours de retrait et en préservant les emplois.

« Le système de stockage d'énergie à longue durée est le besoin actuel en raison de la croissance rapide de la production d'énergie renouvelable dans le mix énergétique global et cette solution est parfaitement adaptée. Cette technologie permettra également de répondre à l'exigence de flexibilisation des centrales thermiques. Grâce à ce projet pilote en Inde, nous allons présenter le fonctionnement en temps réel de la technologie pour une prise de décision facile et confiante par toutes les parties prenantes », a déclaré Anand K Pandey, responsable des énergies renouvelables et des nouvelles activités chez India Power Corporation Limited.

IPCL et E2S Power travailleront conjointement avec les principales entreprises du secteur de l'électricité et des énergies renouvelables en Inde afin d'identifier, d'évaluer et de proposer des solutions d'énergie thermique intégrées optimisées pour les centrales existantes en cours d'abandon.

« L'Inde est l'un des marchés énergétiques les plus importants au monde. La croissance de la capacité d'énergie renouvelable et la possibilité d'utiliser les précieuses infrastructures électriques existantes conviennent parfaitement à la technologie de stockage d'énergie thermique développée par nos ingénieurs », a déclaré le Dr Sasha Savic, PDG d'E2S Power.

L'évolution du mix de production d'électricité et la demande croissante présentent de nouveaux défis et de nouvelles opportunités pour exploiter et maintenir un système électrique fiable. Les nouvelles technologies de stockage joueront un rôle clé dans la réalisation de l'objectif indien de 500 GW d'énergies renouvelables d'ici 2030. Le stockage d'énergie longue durée d' E2S Power est une solution qui ouvre la voie à l'énergie verte tout en donnant une nouvelle vie aux actifs existants, en conservant les emplois qualifiés et en en créant de nouveaux.

Pour en savoir plus sur la technologie LDES, consultez le site https://e2s-power.com/our-product/

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1970507/E2S_Power_Agreement.jpg

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/1970508/E2S_Power_Logo.jpg

SOURCE E2S Power