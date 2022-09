La/Es adopte l'Acetate Renew d'Eastman pour compléter son portefeuille de solutions durables

BEREGAZZO CON FIGLIARO, Italie, 23 septembre 2022 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui, La/Es , Laminati estrusi termoplastici Srl, annonce qu'elle commencera à produire des feuilles d'acétate fabriquées à partir de l'Acetate Renew d'Eastman pour toutes ses collections.

Eastman

L'Acetate Renew d'Eastman est un flocon d'acétate fabriqué à partir d'un mélange composé à 60 % de matières biologiques et à 40 % de matières recyclées certifiées.* Produit grâce à la technologie innovante de recyclage moléculaire d'Eastman, Acetate Renew est indiscernable de l'acétate traditionnel, offrant la même performance de haute qualité et le même aspect haut de gamme que les consommateurs attendent des lunettes en acétate, mais avec un contenu jusqu'à 100% durable.

La/Es poursuit son engagement en faveur de la durabilité en adoptant l'Acetate Renew. Fabriqué avec des déchets plastiques difficiles à recycler, l'Acetate Renew aide à réduire la masse de déchets qui finissent dans les centres d'enfouissement et à diminuer les émissions de gaz à effet de serre. Comme il n'a aucun impact sur l'allure ou la performance, il est idéal pour les entreprises de lunettes qui veulent passer à des matériaux plus durables sans changer leurs modèles. La démarche de développement durable de La/Es a été initiée il y a quelques années avec l'introduction de BioCell, une formule d'acétate biodégradable à haute teneur biologique conçue pour répondre à la demande croissante de feuilles d'acétate durables sur le marché.

« En intégrant l'Acetate Renew dans notre gamme de produits, La/Es est désormais en mesure d'offrir des options durables pour tous nos modèles, a déclaré Luca Brugnoni, directeur des ventes chez La/Es. En outre, nous pouvons également combiner les technologies BioCell et Acetate Renew pour créer des feuilles d'acétate contenant plus de 90 % de contenu durable - parfaitement adaptées aux entreprises qui recherchent le meilleur matériau durable pour les lunettes de soleil et les montures optiques haut de gamme. »

« Nous sommes ravis de collaborer avec La/Es afin de multiplier les options durables pour les producteurs de lunettes, a déclaré Glenn Goldman, directeur commercial mondial des plastiques chez Eastman. Nous voyons de nombreuses entreprises de lunettes qui cherchent à passer à l'Acetate Renew pour tous leurs produits, et la vaste gamme de modèles La/Es désormais disponible avec Acetate Renew facilite cette transition. »

Étayant la transparence et la crédibilité des contenus recyclés, La/Es a obtenu la certification ISCC+ pour les usines La/Es et les usines Taly, respectivement situées à Figliaro (province de Côme) en Italie et à Zhongshan (RPC).

À propos de La/Es

La/Es, Laminati estrusi termoplastici Srl, a été fondée à Figliaro, dans la province de Côme, en 1956, comme une société de production de matériaux plastiques, qu'elle réalise en développant le savoir-faire du processus d'extrusion. Elle produit et fournit actuellement de l'acétate de cellulose en feuilles et en granules pour les marchés de l'optique et de la joaillerie, des feuilles de PMMA pour l'industrie de la gravure et des couches minces avec différents polymères techniques pour la production de skis et de snowboards. La/Es est structuré en deux usines de production situées en Italie et en Chine, et est reconnu dans l'industrie optique comme un fournisseur important dont la performance esthétique constitue un véritable avantage concurrentiel de sa stratégie marketing. Pour en savoir plus, consultez le site : la-es.com .

À propos d'Eastman

Fondée en 1920, Eastman est une entreprise mondiale de matériaux spécialisés qui fabrique une large gamme de produits que l'on retrouve dans des articles du quotidien. Soucieuse d'améliorer matériellement la qualité de vie, Eastman collabore avec ses clients pour leur fournir des produits et des solutions innovantes, tout en s'engageant à respecter la sécurité et le développement durable. Le modèle de croissance de l'entreprise, fondé sur l'innovation, tire profit de plateformes technologiques de classe mondiale, d'un engagement profond envers les clients et du développement d'applications différenciées afin de renforcer sa position de leader sur des marchés finaux attractifs tels que le transport, le bâtiment et la construction, et les biens de consommation. En tant qu'entreprise mondialement inclusive et diverse, Eastman emploie environ 14 000 personnes dans le monde au service de ses clients situés dans plus de 100 pays. En 2021, la société a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 10,5 milliards de dollars et son siège social est situé à Kingsport, dans le Tennessee, aux États-Unis. Pour en savoir plus sur la démarche de développement durable d'Eastman, consultez le site : eastman.eco .

Contacts pour les médias :

La/Es

Luca Brugnoni

[email protected]

Eastman

Jacob Teetzmann

Tombras

[email protected]

+1 423.494.3673

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1905112/LA_ES_Logo.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/746866/Eastman_Logo.jpg

SOURCE La/Es