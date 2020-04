LAFIS: 24% das empresas levam mais de um dia para regularizar cada tributo

SÃO PAULO, 30 de abril de 2020 /PRNewswire/ -- O setor produtivo aguarda a aprovação da reforma tributária pelo Congresso Nacional. Enquanto ela não acontece, as empresas seguem penalizadas pela burocracia na regularização de taxas e impostos. Para compreender o cenário atual e os principais desafios dos profissionais que atuam na área fiscal e tributária, a startup de soluções fiscais Dootax encomendou um estudo sobre processos fiscais e pagamentos de tributos, realizado pela LAFIS Consultoria.

O levantamento abordou 181 empresas de todo o país e de diferentes segmentos. Foram excluídas as companhias pertencentes ao Simples Nacional e os microempreendedores individuais (MEI). A pesquisa mostra que o processo para pagamento de cada guia tributária pode levar, do início ao fim, de no mínimo 30 minutos (37%) até 5 dias úteis (24%).

O resultado desse gasto extra de tempo e mão de obra é um enfraquecimento da competitividade frente a concorrentes que automatizam o processo de pagamento de tributos. De acordo com a pesquisa, o processo para emissão e pagamento de tributos das empresas brasileiras é totalmente manual (37%) ou grande parte manual (35%). Esse fator acarreta uma demanda maior para o departamento fiscal e tributário das empresas, que hoje é composto por entre um e cinco funcionários (65,75%), seis e 10 (18,78%) ou mais de 11 (9,94%).

A pesquisa vai além para descobrir os custos ocultos destes departamentos, trazendo os seguintes dados:

18% das empresas admitem pagar multas e juros mensalmente, decorrentes de atrasos em guias tributárias

24% já fizeram pagamentos duplicados de guias

37% já tiveram caminhões parados na barreira fiscal por irregularidades tributárias.

As informações do "Estudo sobre os processos fiscais e pagamento de tributos" apresentam situação atual dos departamentos financeiro e fiscal das empresas e mostra as oportunidades escondidas para quem quer automatizar e ser mais competitivo.

Mais informações: [email protected]

FONTE LAFIS

SOURCE LAFIS