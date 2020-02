LAFIS: Conjuntura do setor de tecnologia da informação mostra retração no segmento de equipamentos de informática e forte crescimento no volume de serviços de TI

SÃO PAULO, 5 de fevereiro de 2020 /PRNewswire/ -- No acumulado de 12 meses até novembro de 2019, a produção dos equipamentos de informática, aprofundando uma tendência de desaceleração já observada desde o início de 2018, apresentou retração de 0,2%, com considerável oscilação ao longo do ano. O setor nos últimos anos produziu uma quantidade muito menor do que o observado no período de maior crescimento econômico. A Lafis acredita que tal movimento é estrutural, dado a substituição de aparelhos de informática por smartphones observada nos últimos anos, reduzindo a demanda por tais produtos.

Em relação às vendas, considerando os bens de consumo de informática (desktops, notebooks e tablets), somente os notebooks apresentaram expansão das vendas ao longo de 2019. É importante observar que, com a expansão dos smartphones os produtos de informática apresentaram queda significativa das vendas em um horizonte mais amplo de análise, considerando que são produtos concorrentes em algumas utilidades. Em 2015, foram vendidos 15,8 milhões de produtos de informática e entre 2016 e 2019 esse patamar permaneceu abaixo dos 6 milhões.

Na contramão do segmento de equipamentos de informática, os serviços de tecnologia de informação avançaram significativamente, com expansão de 13,6% no acumulado em 12 meses até novembro. Cabe destacar que, diferente do observado no segmento de equipamentos de informática, não houve retração do volume de serviços de TI, mesmo no período de recessão.

Especialista Responsável: Marcel Tau

Graduação em Ciências Econômicas pela Fundação Álvares Penteado (FECAP). Iniciou as atividades na Lafis em 2011, onde é responsável pelo acompanhamento dos setores da indústria de base, infraestrutura e construção.

Mais Informações:

Lafis Consultoria – www.lafis.com.br

Caique Rocha – caique.rocha@lafis.com.br

(11) 3129-3245

FONTE Lafis

SOURCE Lafis