LAFIS: Cresce a preferência por transações via smartphones

SÃO PAULO, 22 de outubro de 2019 /PRNewswire/ -- De acordo com as Estatísticas de Pagamento de Varejo e de Cartões divulgadas pelo Banco Central, o número de transações via smartphones chegou a 29 bilhões em 2018, o que representa um avanço de 18,5% em relação ao ano anterior. Essa foi a modalidade mais utilizada no Sistema Financeiro Nacional no período, seguida pelo internet banking, com 21,9 bilhões de transações em 2018, um avanço de 6,3% em relação ao ano anterior. Juntas, as modalidades via smartphones e internet banking representam cerca de 70% do total de transações do sistema financeiro no Brasil.

Para complementar esta análise, cabe destacar também, segundo dados da Federação Brasileiro de Bancos (Febraban), o crescimento de 83,5% no número de transações de pagamento via mobile banking entre 2017 e 2018, enquanto o canal internet banking permaneceu estável neste tipo de movimentação no mesmo período. De forma ainda mais significativa, o volume de transações via celular para transferências / DOC / TED cresceu 119% em 2018, em relação ao ano anterior, e 10,1% via internet na mesma base de comparação. Tal comportamento se estende para outros serviços bancários, como contratação de crédito, investimentos e aplicações, e consulta de saldo.

Esses resultados confirmam, portanto, a crescente adesão dos usuários aos meios de pagamentos eletrônicos, e tal preferência já vem sendo acompanhada pelo setor bancário nacional. Segundo a Pesquisa Febraban de Tecnologia Bancária, somente em 2018 os bancos no Brasil investiram R$ 19,6 milhões em tecnologia da informação, sendo R$ 10,1 bilhões destinados ao desenvolvimento de softwares. Além disso, atualmente, 80% dos bancos têm como prioridade o desenvolvimento de aplicações para o mobile banking, tendo em vista a preferência dos usuários por esse dispositivo.

Fernanda Rodrigues: Mestre em Economia Aplicada, pela Universidade Federal de São Carlos, atua como Especialista Setorial em Serviços ao Consumidor, canalizando esforços para o desenvolvimento e processamento de pesquisas quantitativas/qualitativas relacionadas aos mais variados tipos de serviços - comércio varejista geral, bancos, sistemas de saúde, e-business, entre outros.

