LAFIS: Dólar registra média de R$/US$ 5,46 em agosto

SÃO PAULO, 3 de setembro de 2020 /PRNewswire/ -- A taxa de câmbio em agosto de 2020 oscilou entre R$/US$ 5,28 e R$/US$ 5,65. Dentre os principais fatores que colaboraram para a manutenção da taxa de câmbio desvalorizada ao longo do mês, sobretudo nas duas últimas semanas, vale destacar: a manutenção do número de ocorrências de covid-19 em um patamar ainda alto e as incertezas quanto ao desempenho fiscal do Governo ao longo de 2020 e 2021, o que suscitou até mesmo o debate sobre o futuro do teto dos gastos em um cenário de fragilidade do mercado de trabalho, necessidade de prorrogação do auxílio emergencial e a retração da atividade econômica.