LAFIS: Faturamento dos shopping centers no Brasil alcança R$ 178,7 bilhões em 2018, um avanço de 6,5%

SÃO PAULO, 18 de abril de 2019 /PRNewswire/ -- De acordo com os dados divulgados pela Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce), o faturamento nominal do setor de shopping centers no Brasil cresceu 6,5% em 2018 frente ao ano anterior, alcançando R$ 178,7 bilhões. Apesar do número de empreendimentos ter passado de 571, em 2017, para 563 unidades em 2018, a Área Bruta Locável (ABL) cresceu 4,8%, com 16,3 milhões m², reforçando a estratégia das administradoras em modernizar e expandir os espaços já existentes a fim de melhor aproveitá-los e aumentar a variedade de serviços prestados.

Esta estratégia faz parte do processo de transformação dos shopping centers no Brasil em complexos multiusos, ou seja, deixam de ser apenas um centro de compras para tornarem-se centros de convivência e conveniência. Outra adaptação dos espaços é a atual implantação de um market place próprio dos shopping centers. Com isso, o comércio eletrônico passa a fazer parte dos empreendimentos físicos como uma oportunidade de diversificação de portfólio, além de aumentar sua competitividade na atual configuração do mercado varejista nacional. Nota-se aí a importância de interligar o varejo físico e o digital a fim de estar disponível nos mais diversos canais de venda, tornando os shopping centers em minicentros de distribuição de mercadorias.

Desta forma, confiantes em um ambiente de negócios mais favorável diante das reformas propostas pelo novo governo, as administradoras de shopping centers planejam inaugurar 15 novos empreendimentos neste ano (Abrasce, 2019), além de continuar o processo de expansão daqueles já existentes: 3% dos shopping centers associados da Abrasce afirmaram que já estão expandindo, e 13% possuem planos de aumentar sua ABL nos próximos 2 anos.

Fernanda Rodrigues - Graduada em Ciências Econômicas e mestre em Economia Aplicada, ambos pela Universidade Federal de São Carlos, atua como Especialista Setorial em Serviços ao Consumidor, canalizando esforços para o desenvolvimento e processamento de pesquisas quantitativas/qualitativas relacionadas aos mais variados tipos de serviços - comércio varejista geral, bancos, sistemas de saúde, e-business, entre outros.

