LAFIS: PagSeguro anuncia banco próprio e acirra na concorrência do setor de meios de pagamentos

SÃO PAULO, 21 de fevereiro de 2019 /PRNewswire/ -- No início de 2019, a PagSeguro anunciou a aquisição do Banco Brasileiro de Negócios (BBN) e passará a atuar também como instituição financeira na oferta de crédito aos seus clientes, bem como conta corrente, cheque especial e, futuramente, seguros. A iniciativa, inédita no país, visa microempreendedores e profissionais autônomos, e boa parte do público não bancarizado da própria empresa, a fim de inseri-los no sistema financeiro.

Esta iniciativa aumenta a competitividade da PagSeguro frente aos seus principais concorrentes, como a Cielo, Rede e Getnet, que já possuem suporte dos seus respectivos bancos controladores (Bradesco e Banco do Brasil; Itaú; Santander). Estas empresas fornecem aos lojistas não apenas as maquininhas, mas também um pacote de serviços dos bancos que estão por trás destas operações.

Estas estratégias mostram a aposta das empresas relacionadas aos meios de pagamentos na diversificação de seu portfólio, atuando não apenas na intermediação das operações financeiras, mas também em todas as etapas destas movimentações. Isto porque a concorrência do setor é alta, exigindo uma diferenciação de produtos a fim de conquistar um consumidor cada vez mais conectado ao mundo digital e que valoriza a facilidade e praticidade para a realização de pagamentos. Além disso, os players do setor também enfrentam o movimento contrário: empresas de outros segmentos estão entrando no mercado de adquirência, como é o caso mais recente da Caixa Econômica Federal, que busca parceiro para garantir sua atuação no setor.

Especialista Responsável:



Fernanda Rodrigues: Graduada em Ciências Econômicas e mestre em Economia Aplicada, ambos pela Universidade Federal de São Carlos, atua como Especialista Setorial em Serviços ao Consumidor, canalizando esforços para o desenvolvimento e processamento de pesquisas quantitativas/qualitativas relacionadas aos mais variados tipos de serviços - comércio varejista geral, bancos, sistemas de saúde, e-business, entre outros.





Mais Informações:

Lafis Consultoria – www.lafis.com.br

Caique Rocha – caique.rocha@lafis.com.br

(11) 3257-2952

FONTE Lafis

Related Links

http://www.lafis.com.br



SOURCE Lafis