LAFIS: Saldo comercial do semestre é positivo, mas em ritmo menor

Entre os principais mercados consumidores destaca-se, no mês passado, mais uma vez, a queda abruta de comércio com o Mercosul, que recuou 34,4% em comparação com o mesmo mês do ano passado, sendo que apenas para a Argentina, país que passa por severa recessão, o recuo foi de 38,1%. América Central e Caribe (-49,6%), além de União Europeia (-9,3%) seguem com desempenhos negativos.

No que se refere aos grandes grupos analisados, houve recuo de manufaturados, principalmente vendas de aviões (-54,3%) e semimanufaturados, com destaque para ferrou ou aço (-28,7%). Do lado positivo, os básicos seguem sendo o destaque positivo, especialmente milho em grão (+1.040%) e carnes (suína +141,2%, bovina +108,8% e frangos +94,8%). Este último grupo, porém, vem se recuperando das quedas sofridas no contexto da Operação Carne Fraca, além dos efeitos deletérios da greve dos caminhoneiros do ano passado.

No primeiro semestre do ano, as exportações estão recuando 1,8% pela média diária, enquanto as importações evoluíram 0,8% na mesma base de comparação. O saldo comercial, por seu turno, encontra-se 8,9% abaixo do observado nos primeiros seis meses de 2018, totalizando US$27,130 bilhões, enquanto a corrente de comércio está em patamar 0,7% inferior na mesma comparação.

Desta forma, a Lafis alterou sensivelmente suas expectativas quanto ao saldo comercial em virtude, inclusive, dos dados mais fracos sobre atividade econômica divulgados em maio, além de uma expectativa de maior apreciação do câmbio. Neste sentido, o saldo comercial para 2019 situar-se-á ao redor de US$58,2 bilhões, pouco acima do observado no ano passado.

Especialista Responsável:

Laís Soares: Economista, mestre em economia política pela PUC-SP e doutorando em história econômica – USP. Possui experiência em macroeconomia, com ênfase em financiamento da seguridade social e políticas públicas. Atuou em diversas consultorias na área macro, setorial e contratos de PPP; atualmente é responsável pelos estudos e indicadores ligados ao setor agropecuário na Lafis, além de professor de economia na FMU.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/942753/Lafis_Balanca_Comercial.jpg

FONTE Lafis

Related Links

http://www.lafis.com.br



SOURCE Lafis