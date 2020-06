LAFIS: Setor de serviços apresenta queda histórica em abril, período de intenso isolamento social

Estes resultados negativos refletem diretamente os impactos das medidas de isolamento social adotadas ao longo de todo o mês de abril e por isso mostram-se mais intensos que os observados no mês anterior, quando as iniciativas de combate ao Covid-19 foram tomadas a partir da segunda quinzena de março. Ou seja, os dados de abril trouxeram os resultados de um mês inteiro de paralisação de importantes atividades econômicas, principalmente aquelas relacionadas à prestação de serviços presenciais, afetando de forma significativa e negativa as receitas das empresas do setor.

Dentre as atividades mais afetadas pela atual crise sanitária estão "Transportes, serviços auxiliares dos transportes e correio", com recuo mensal igual a 17,8%, impactado principalmente pela queda nos segmentos de transporte aéreo (-73,8%) e terrestre (-20,6%); e "Serviços prestados às famílias", que recuou 44,1% no mês de abril, influenciada tanto pela queda das atividades de alojamento e alimentação (-46,5%) quanto outros serviços (-33,3%). Ambas apresentaram os resultados mais negativos da série histórica e são explicados em grande parte pelas medidas de isolamento social, já que a restrição na circulação de pessoas, bem como a brusca queda na atividade econômica, levou a uma redução significativa na demanda por estes serviços.

Diante deste cenário, a Lafis acredita que o desempenho do setor de serviços nacional será negativo em 2020 perante as atuais quedas sem precedentes na história do setor. A magnitude deste resultado está altamente relacionada à duração do período de isolamento social e das medidas de combate ao coronavírus, que já passa por um afrouxamento em algumas regiões do País. Porém, cabe destacar que sua recuperação ao longo deste ano e início de 2021 se dará de forma lenta em virtude de um mercado de trabalho altamente fragilizado e crescente insegurança dos consumidores e investidores.

Especialista Responsável: Fernanda Rodrigues.

Mestre em Economia Aplicada, pela Universidade Federal de São Carlos, atua como Especialista Setorial em Serviços ao Consumidor, canalizando esforços para o desenvolvimento e processamento de pesquisas quantitativas/qualitativas relacionadas aos mais variados tipos de serviços - comércio varejista geral, bancos, sistemas de saúde, e-business, entre outros.

