Lagom till 10-årsdagen släpper Kavalan en begränsad upplaga på 3 000 flaskor av den fatmognade whiskeyn "First Growth Bordeaux"

I jakten på perfektion har Kavalan valt de finaste vinfaten från First Growth Bordeaux från regionerna Margaux och Pauillac att bygga sin eftertraktade jubileumsutgåva kring samtidigt som de fäster blicken på de kommande tio åren.

Kavalans VD Mr YT Lee beskrev hyllningen som ett sätt att se tillbaka på vad man lyckats uppnå under de senaste tio åren och se fram emot vad man ska kunna åstadkomma under de kommande tio.

"Här på Kavalan är endast det bästa gott nog för vår whisky och vi ser framtiden an med tillförsikt i vår strävan att bli vad vi i Taiwan kallar ett hundraårigt destilleri. Namnet avser ett varumärke som är "still going strong" efter flera hundra år," sa han.

Mästarblandare Mr Ian Chang berättade att han och Mr Lee hade rest till historiska vingårdar i Frankrike och handplockat de finaste Bordeaux-faten där Kavalans unga, prisbelönta whisky får mogna i det subtropiska klimatet I Yilan, Taiwan.

"Vi ville gärna se vilken typ av smak som skulle kunna leverera denna unika kombination mellan Kavalan, som alltid strävar efter perfektion och dessa framstående vinslott som ruvar på flera hundra år av erfarenhet," sa han.

Mästarblandare Mr Ian Chang sa att projektet First Growth Bordeaux hade handlat om att ta reda på "hur själen hos dessa otroligt sällsynta viner och deras enastående fat skulle kunna bidra till den mycket speciella Kavalanwhiskyn" och att innovation skulle bli ett ledord för Kavalan de kommande tio åren.

Kavalans första whisky, Kavalan Classic Single Malt Whisky, lanserades för tio år sedan den 4 dec. 2008, och blev en av whiskytillverkarens storsäljare.

Ett presentpaket med en literflaska Limited Edition kostar NT$8,800 (US$285)(SEK 2 560). Lanseringar kommer att ske på flera ställen jorden runt under det kommande året.

Under det decennium som gått har Kavalan tagit en plats i World Whiskies Awards (WWA) Whisky Magazine "Hall of Fame" för Mr YT Lee och hans far Mr TT Lee; WWA:s 2015 "World's Best Single Malt" och 2016 "World's Best Single Cask Single Malt"; 2017 års utmärkelse "Distiller of the Year" och sex utmärkelser för "Producer of the Year" på International Wine and Spirit Competition, samt 2018 års "Distillery of the Year" vid San Francisco World Spirits Competition.

PROVNINGSPROTOKOLL:

Kavalan BORDEAUX MARGAUX WINE CASK MATURED SINGLE CASK SINGLE MALT

Limited Edition Bordeaux Margaux är en imponerande och förvånansvärt len whisky med stor personlighet. Utsökta lyxiga toner av varm karamell och smörkola, mörk melass och den mjuka sötman hos gräddig vanilj.

Färg: Djup bärnsten.

Näsan: Aromatisk karamellsås genomsyrad av varma toner av kryddor. Tankarna går till ett sött, dekadent dessertvin och smältande brunt socker, som följs upp att färska frukter och mild ceder på lite avstånd.

Gommen: En värmande söt inledning blommar ut i en smältdegel av fylliga, smörkolatoner med inslag av russin. En nyans av lätt surt plommonvin kommer nu fram med en lätt men ändock märkbar nötsmak.

Finish: Lång och härlig. Sötman blandas med mjuka, syrliga toner vilket resulterar i en dans av smaker på tungan.

Kavalan BORDEAUX PAUILLAC WINE CASK MATURED SINGLE CASK SINGLE MALT

Limited Edition Bordeaux Pauillac är otroligt fyllig med en subtil komplexitet som fullkomligt exploderar med njutbara smaktoner som mogna skogsbär, smakrika knäckäpplen, och mjuka toner av kummin, koriander och peppar.

Färg: Djup mahogny

Näsan: En härlig doft av bär från mogna svarta vinbär, jordgubbar i sockerlag med en aning av äpple. Influensen från vinet går inte att ta miste på. Rökt kött, kummin, malda korianderfrön och finriven peppar balanserar ut smakerna.

Gommen: Bär med en smak av smörkola mynnar ut i en explosion av fruktsmaker med toner av krydda. Svåremotståndlig i full styrka som får en delikat len vaniljsmak ju längre drycken hålls kvar i munnen. Utmärkt att blandas till olika styrkor.

Finish: Kryddor framme i munnen, kokt frukt med en värme som känns len i halsen.

Om Kavalan Whisky

Kavalan destilleri i Yilan country har banat vägen för single malt whisky i Taiwan och slog sin första single malt whisky på flaska år 2008. Vår whisky, som fått mogna i intensiv luftfuktighet och värme innehåller smältvatten från Snow Mountain kryddat med svala fläktar från hav och berg. Allt detta tillsammans utgör grunden för Kavalans välkända lenhet. Vårt destilleri som fått namn efter Yilan County har circa 40 års erfarenhet av att framställa drycker under moderbolaget, King Car Group. Vi har tilldelats över 280 guldmedaljer eller ännu finare medaljer vid branschens mest konkurrenssatta tävlingar och whiskyn går att få tag på i över 70 länder. Gå in på www.kavalanwhisky.com

