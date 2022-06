來自威爾士的學生參觀了一所位於紐約皇后區的小學，以體驗明確寫作指示

「寫作可以作為我們了解每個人獨一無二的文化之間的橋樑,並發現我們的共同點比之前所假設的多。在過去一週,我很高興能夠體驗美國和威爾士的學生彼此學習很多東西。」 TWR 聯合執行董事 Toni-Ann Vroom 表示。

St. 的年輕威爾斯代表團在八名成人陪同下 Peter 學校的老師一直在學習 TWR 的寫作策略,以準備即將開始的學年。學校的領導團隊希望參觀一所小學,以體驗該學校在寫作革命 (The Writing Revolution) 的 Hochman 方法方面如何取得成功。

在與 TWR 討論後,Cardiff 學校決定訪問 TWR 合作夥伴學校 P.S. 60。

自 2017 年以來,P.S. 60 一直使用 Hochman 方法,這是一種說明文寫作指示的方法,可以用於所有年級和主題。該方法由紐約州懷特普萊恩斯 Windward 學校的前負責人 Judith C. Hochman 博士始創,他是寫作革命的創始人和同名書籍的聯合作者。

US News(美國新聞) 和GreatSchools.org 各自確定了 P.S. 60 在整個州的考試分數和學生進步速度為「高於平均水平」。此外,P.S. 60 在 GreatSchools.org 獲得高於平均的教育平等評級 。

P.S. 60 的負責人 Elizabeth Orsini-Fox 體驗到其學校學生和工作人員在訪問期間的興奮狀況: 「我為我們與 TWR 的合作夥伴關係和我們的教師如何與威爾士新朋友分享使用 Hochman 方法而感到自豪。 我期待繼續成功實施 Hochman 方法並建立全球關係,以提高我們學生的寫作能力和對[語言]的熱愛。」

St. Peter 校長 Gareth Rein 談及該校與學生一起旅行的教職員時表示:「能夠學習 P.S. 60 教師和寫作革命團隊的專業知識,實在是美妙的體驗 Peter's. remarked about the St. Peter's teaching staff who traveled with the students.

「這次旅程對整個團隊來說是千載難逢的機會;旅行超過 3,000 英里來學習關於寫作和另一種文化的非凡事情。對於這樣年輕的孩子來說,這是畢生難忘的體驗。」

St. Cadoc 的教師長 Rachel Fisher 同意說:「[這次旅程] 對他們來說是千載難逢的機會……學生已經能夠做一些您在這個年齡時只能夢想做的事情。」

P.S. 60 的助理校長 Kathleen Degnan 說︰「P.S. 60 的工作人員和學生有機會與 St. Peter 和 St. Cadoc 的工作人員和學生認識和協作,這是美好的機會。他們的學生與 PS 60 的學生並肩工作,分享想法,討論文化的相似和差異之處,並發展將持續一輩子的友誼。」

11 歲的 St. Peter 學生 Tata Njini 年紀輕輕就喜歡寫作,回憶 P.S. 60 的學生說︰「人品很好,[和]友善」。

10 歲的 Cadoc 學生 Reuben Attard 喜歡從 P.S. 60 的教師學習 如何「擴張句子、使用啟發性和單段概述」。

P.S. 60 的五年級學生 Katelyn L. 表示:「我很自豪能來到 P.S. 60。」 「來自威爾士的孩子到訪,看看我們如何使用寫作革命……這是非常棒的體驗。」

P.S. 60、St. Cadoc 和 St. Peter 學校表示有興趣成為筆友並繼續協作。

關於寫作革命 (The Writing Revolution)

寫作革命由駐紐約市的 Judith C. Hochman 博士創立,使命是使學生(尤其是來自歷史邊緣化社區的學生)能夠發展寫作技能,從而提升閱讀理解能力和批判思考能力,擴大在學校、工作場所和生活中取得成功的機會。

TWR 培訓並支援教師和學校領導者實施 Hochman 方法,這是一套明確而經實證驗證的策略,用於說明文寫作教學。該方法從句子組成文章,並嵌入所有內容領域和級別的課程中。該組織認為,提升寫作技巧有助改善整體學術表現,並強化學生的個人技能集,以幫助縮小社會不平等差距。TWR 已將寫作指示定位為解決新冠肺炎疫情加劇學生學習損失的解決方案。

《The Writing Revolution: A Guide To Advancing Thinking Through Writing In All Subjects and Grades》於 2017 年出版,由 Hochman 及 Natalie Wexler 編著, Hochman and Natalie Wexler. 是教育者社群的暢銷書,並已在美國全部 50 個州、36 個國家/地區和超過 1,000 所書院和大學銷售。

TWR 的培訓透過課程、工作坊和網絡研討會足跡遍及北美和其他 17 個國家/地區。

儘管 TWR 的書籍和課程可由任何教育者、學校、地區和社區成員購買,但該組織專注於與歷史邊緣社區的教育機構合作。

聯絡人:

The Writing Revolution

90 Broad St, Third Floor

New York, NY 10004

thewritingrevolution.org

[email protected]

+1 (212) 206-0985

連結

The Writing Revolution St. Cadoc 的 RC 小學;威爾士卡迪夫 St. Peter 的 RC 小學;威爾士卡迪夫

The Writing Revolution

SOURCE The Writing Revolution