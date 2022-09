L'AIST accueillera la quatrième conférence RD20 sur la neutralité carbone les 4 et 6 octobre à Tokyo

TOKYO, 27 septembre 2022 /PRNewswire/ -- L'Institut national des sciences et technologies industrielles avancées (ci-après dénommé « AIST ») basé à Tokyo accueillera la quatrième conférence internationale RD20, du mardi 4 octobre au jeudi 6 octobre 2022, dans le cadre de la Tokyo GX Week organisée par le ministère de l'Économie, du Commerce et de l'Industrie. La conférence a pour objectif la réalisation rapide d'une société neutre en carbone grâce à des projets conjoints internationaux tels que la production d'énergie solaire et d'hydrogène, et la création de programmes de développement des ressources humaines.

Il est possible de participer en ligne à la conférence et de la visionner à la demande. Un site d'inscription est ouvert ( https://rd20.aist.go.jp/rd20-4/registration/ ).

La quatrième conférence RD20 se compose des sessions suivantes.

-Session technique : mardi 4 octobre 2022, 9 h 30-18 h 20 (JST)

-Session des dirigeants : jeudi 6 octobre 2022, 13 h 00-16 h 30 (JST)

La session technique comporte les trois thèmes parallèles suivants.

Thème 1 : Analyse du cycle de vie (ACV) et analyse technico-économique (ATE) de l'hydrogène

Thème 2 : Production et intégration des énergies renouvelables

Thème 3 : Gestion du carbone

La session des dirigeants comprend des allocutions et des tables rondes. Les directeurs et représentants de divers instituts de recherche discuteront d'un plan d'action visant à mettre en œuvre la « déclaration des dirigeants » ( https://rd20.aist.go.jp/rd20-3/ ) publiée avec l'accord de chaque institut lors de la troisième conférence RD20.

Site Internet officiel : https://rd20.aist.go.jp/

Inscription : https://rd20.aist.go.jp/rd20-4/registration/

Aperçu de la conférence :

Débutée en 2019, la conférence RD20 est un cadre de recherche et de développement international visant à renforcer la collaboration internationale et à promouvoir l'innovation par les principaux instituts de recherche des pays et régions du G20 qui développent les technologies les plus avancées au monde pour atteindre la neutralité carbone. La conférence RD20 permet aux participants de partager leurs activités et expériences en matière de recherche et développement. Elle permet également d'approfondir et de développer de nouveaux partenariats entre les industries, les universités et les gouvernements concernés.

Co-organisateurs :

Ministère de l'Éducation, de la Culture, des Sports, des Sciences et de la Technologie (MEXT) ; ministère de l'Économie, du Commerce et de l'Industrie (METI) ; ministère de l'Environnement ; Organisation pour le développement des énergies nouvelles et des technologies industrielles (NEDO).

Renseignements sur la Tokyo GX Week : https://www.meti.go.jp/english/press/2022/0801_001.html

Site Web officiel de l'AIST : https://www.aist.go.jp/index_fr.html

