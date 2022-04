Laiye adquire Mindsay para liderar a transição de mercado para automação inteligente

PARIS e PEQUIM, 13 de abril de 2022 /PRNewswire/ -- A Laiye, líder global em automação inteligente (AI), anunciou hoje a aquisição da Mindsay, uma plataforma líder de chatbot e voicebot empresarial na Europa. A adição da inteligência artificial de conversação promove o objetivo da Laiye de se tornar o principal fornecedor de software de AI de última geração em todo o mundo. A Laiye também planeja criar um novo centro de P&D em Paris.

"A Laiye e a Mindsay foram fundadas com a mesma visão para ajudar as empresas a se transformarem digitalmente e se tornarem mais eficazes, eficientes e bem-sucedidas. Esta aquisição vem logo após o investimento de USD 50 milhões na EMEA feito pela Laiye. É um marco significativo em nossa jornada para criar a solução de AI mais abrangente, tornando-a acessível e viável economicamente para ajudar as empresas a produzir e ser melhores", disse Guanchun Wang, presidente e CEO da Laiye.

O mercado de AI está crescendo e o Gartner estima que as ferramentas de software independentes de processo, como RPA, IA, IDP e chatbots, que dão suporte a esse mercado, atinjam cerca de USD 46 bilhões até 2025. Isso é impulsionado por organizações que aceleram rapidamente seus planos de negócios digitais para lidar com o impacto da pandemia. O Gartner também prevê que uma força de trabalho digital forçará as empresas a acelerar seus planos de transformação em negócios digitais em pelo menos cinco anos como um modo de sobrevivência para se adaptar a um mundo pós-pandemia.

"A aquisição da Mindsay oferece aos nossos clientes uma tecnologia poderosa, "low code" e "no code" para automatizar o atendimento ao cliente e os processos administrativos. Combine isso com nossa oferta de automação de processos robóticos para otimizar os fluxos de trabalho repetitivos e uma interface de conversação que entende a linguagem humana, e você terá uma plataforma de ponta para digitalizar e automatizar partes importantes de seus negócios", disse Ronen Lamdan, CEO internacional da Laiye.

Guillaume Laporte, CEO e cofundador da Mindsay, disse: "Mais empresas perceberam o papel vital que os chatbots, impulsionados pela IA de convsersação, desempenham na viabilização de poderosas experiências de autoatendimento, e a Mindsay tem sido fundamental para impulsionar esse espaço. Estamos extremamente impressionados pela excepcional qualidade das equipes e tecnologia da Laiye. Juntos, poderemos oferecer maior valor a nossos clientes em todo o mundo."

Laporte será o gerente geral do negócio internacional de chatbots da Laiye. Os cofundadores da Mindsay, Ilias Hicham e Pierre Pakey, serão diretores de produto para o negócio internacional de chatbots da Laiye e diretor de inovação de produtos para a linha de produtos Intelligent Document Process, respectivamente.

