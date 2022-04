Laiye recebe investimento de USD 160 milhões em Série C para acelerar a implementação global de automação inteligente

BEIJING, 21 de abril de 2022 /PRNewswire/ --

A Laiye, líder global em automação inteligente, continua a atrair investidores à medida em que busca acelerar a sua expansão internacional e aumentar sua equipe. A companhia anunciou a conclusão de sua rodada de financiamento Série C de USD 160 milhões, com a parcela mais recente de USD 70 milhões liderada pela HOPU Magnolia, uma empresa de investimentos voltados para tecnologia empresarial de alto crescimento. Entre outros investidores estão o VMS Group e a Youshan Capital, também participaram dessa rodada, investidores como a Lightspeed China Partners e a Lightspeed Venture Partners sediada nos EUA.

Guanchun Wang, presidente e CEO da Laiye, disse: "A Laiye deu grandes passos na expansão de seu sucesso na China para a Ásia-Pacífico, Américas e EMEA. Prevemos um futuro em que todas as organizações e pessoas sejam transformadas, fortalecidas e melhoradas pelo poder da automação inteligente. Uma força de trabalho digital capacitada em IA, desenvolvida a partir da plataforma de automação inteligente integrada da Laiye, ajudará nossos clientes a acelerarem suas jornadas de transformação digital. Esta nova rodada de financiamento, continuará a alimentar nossa incansável busca por inovação nos nossos produtos e o crescimento de receita de três dígitos nos próximos anos."

Essa rodada de financiamento acontece após o recente anúncio da aquisição da Mindsay, com sede em Paris, líder na Europa em plataforma de IA, chatbot e voicebot empresarial, bem como, o anúncio da criação de um novo centro de P&D em Paris. A Laiye pretende utilizar o novo capital para acelerar a sua expansão na APAC, Américas e EMEA. Essas regiões representam a maior oportunidade de crescimento da Laiye, onde os sistemas legados de Robotic Process Automation, dificultam muito para as empresas transformarem seus processos complexos.

Nos últimos 12 meses, a Laiye mais do que dobrou sua equipe fora da China, para mais de 100 colaboradores - aproximadamente 15% da força de trabalho total, aumentou sua rede para mais de 600 parceiros e promoveu uma das maiores comunidades de desenvolvedores de automação inteligente do mundo, com mais de 600 mil usuários registrados.

Gunther Hamm, codiretor da HOPU Magnolia, disse: "A HOPU Magnolia, está muito feliz em realizar esta parceria com a Laiye, uma líder em automação inteligente. Conhecemos e acompanhamos de perto o progresso da Laiye, desde sua fundação, e a vimos crescer progressivamente atendendo a empresas de médio porte e globais. A empresa estabeleceu plenamente, o seu modelo de negócios e está aumentando rapidamente seu faturamento e sua base de clientes."

A Laiye se concentra em clientes dos segmentos de mercado de seguros, comunicações, energia elétrica, finanças, varejo e assistência médica. Entre seus clientes globais estão Porsche, LVMH, AstraZeneca, Johnson & Johnson Medical e Roche Pharmaceuticals.

Ronen Lamdan, CEO da Laiye International, disse: "Nos empenhamos para cumprir nossa missão de aproveitar a tecnologia de automação inteligente para livrar os trabalhadores de tarefas rotineiras, melhorar a eficiência no local de trabalho e transformar as empresas com rapidez e intensidade. Essa última rodada de financiamento acelerará o crescimento de nossos negócios e nos permitirá atender a outras grandes empresas, organizações governamentais e PMEs em todo o mundo."

Assessoria de imprensa: Contato - Sylvia McKaige [email protected]

FONTE Laiye

SOURCE Laiye