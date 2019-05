Lake Vilas Charm Hotel & SPA, ganhador do prêmio Melhor Hotel para Romance da Condé Nast Johansens, surpreenderá aos casais com uma hospedagem memorável

O Lake Vilas está localizado em meio às belezas naturais do Circuito das Águas, na cidade de Amparo, a 130km de São Paulo, dentro do maior jardim privado do Brasil. Nele, os casais encontram muita exclusividade, luxo, requinte e privacidade nos três milhões de metros quadrados do hotel, que além de contar com nascentes de água mineral que abastecem todo o estabelecimento, dispõe de lagos, cachoeiras e uma área de SPA premiada pela Condé Nast, um selo de qualidade internacional.

As vilas, como são chamadas as hospedagens, são construídas no estilo balinês contemporâneo e possuem uma belíssima vista panorâmica, além de seu próprio jardim privado com fonte de água, espreguiçadeiras, redes, sala de estar integrada com cozinha americana – para uso exclusivo do Personal Chef do hotel e amenidades da Bvlgari e enxovais produzidos com 1000 fios. Cada detalhe é cuidadosamente elaborado para oferecer o máximo de conforto, luxo e privacidade aos hóspedes.

Curtir e relaxar a dois

Opções não faltam para relaxar. O SPA do Lake Vilas oferece mais de vinte tipos de massagens relaxantes. Para os namorados que preferem um cenário em meio à natureza, doze lagos, mini praias, duas cachoeiras, casa de vidro para meditação e uma pequena ilha compõem o charmoso clima do hotel. Piscinas, aquecida e natural, quadras de tênis e estradas para caminhada também fazem parte da infraestrutura do hotel.

Pedra do Amor

Outro ponto característico e diferenciado do hotel é o Cristal Rosa, a pedra do amor. Um quartzo rosa de 625 quilos trazido do nordeste brasileiro, que emana energia positiva para os apaixonados. Reza a lenda que quem tocar nessa pedra mística tem o seu desejo de amor realizado.

Programa Romântico

Para os casais aproveitarem todos os diferenciais do hotel, o Lake Vilas oferece a opção ideal para o Dia dos Namorados: O Programa Romântico, que possui um café da manhã com menu degustação de nove etapas na Casa do Lago, massagem relaxante para o casal, decoração especial na Vila com bombons artesanais, espumante e fondue de chocolate com frutas e um piquenique no jardim da cachoeira.

Telefone: 11-4033-3617 / 19-9 9667-7779

FONTE Lake Vilas Charm Hotel & SPA

