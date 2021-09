LaLiga schließt sich mit Dapper Labs zusammen, um ein völlig neues digitales Sammelerlebnis für Fußballfans rund um den Globus zu schaffen

Wenn die Fans in das völlig neue Erlebnis eintauchen, werden sie sofort in die Fußballkultur eintauchen und Zugang zu einigen der bemerkenswertesten Momente im Spiel erhalten, die sie kaufen, sammeln und besitzen können. Über einen speziellen Peer-to-Peer-Marktplatz können Fans Teile ihrer Sammlungen mit anderen Fußballbegeisterten kaufen oder verkaufen. Jeder Kauf kann per Kreditkarte über eine Dapper-Brieftasche getätigt werden, um sicherzustellen, dass jede Transaktion so einfach wie möglich ist.

„Wenn die Fans dachten, dass es nicht mehr besser werden könnte, dann ist es jetzt passiert. Die Partnerschaft zwischen LaLiga und Dapper Labs bringt uns über ein neues und wachsendes Medium so nah an unsere Fans auf der ganzen Welt heran wie nie zuvor, und das an der Seite des Industriepartners, der die gesamte NFT-Bewegung ins Leben gerufen hat", sagte Javier Tebas, Präsident von LaLiga. „Dieses Erlebnis wird Fußballfans auf der ganzen Welt in den Mittelpunkt stellen und ihnen eine Plattform und ein Produkt bieten, mit dem sie ihre Leidenschaft für LaLiga auf einzigartige Weise genießen und ausdrücken können."

Mit dem Zugang zu aktuellen Momenten und einem reichhaltigen Archiv historischer Momente bietet das neue Erlebnis den Fans auch die Möglichkeit, den reichen historischen Kontext und das Erbe einer der besten Ligen der Welt zu genießen. Die Fans können sich über zeitlose Rivalitäten zwischen Mannschaften informieren, die goldene Vergangenheit der Liga verstehen und in die Entwicklung einer Mannschaft oder eines Spielers eintauchen, indem sie Erlebnisse haben, die eine Brücke zwischen Vergangenheit und Gegenwart schlagen.

Das Produkt basiert zwar auf der Blockchain, bietet den Fans aber auch die Möglichkeit, am Spielgeschehen teilzunehmen. Durch eine Vielzahl von Fan-Aktivierungen, die rund um die wichtigsten Ereignisse der Saison entwickelt wurden, können die Fans an Gewinnspielen teilnehmen, die ihnen einmalige Gelegenheiten bieten, wie z. B. einen Flug nach Barcelona für ein Wochenende, an dem sie El Clásico, das größte Fußballspiel der Welt, in einer VIP-Loge im Camp Nou verfolgen können.

„Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit LaLiga, um das ultimative, von den Fans gesteuerte Highlight-Sammelerlebnis auf den Markt zu bringen, das in diesem Bereich bisher einzigartig ist", so Caty Tedman, Head of Partnerships bei Dapper Labs. „Mit mehr als 3,5 Milliarden Fußballfans rund um den Globus hat die Erlebniswelt das Zeug dazu, die Art und Weise zu revolutionieren, wie sich Fans mit dem Fußballsport verbinden und wie sie sich mit den Teams und den Spielern, die sie lieben, auseinandersetzen - sowohl virtuell als auch im echten Leben. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit LaLiga, der Heimat einiger der besten Vereine der Welt, um Fußballfans auf der ganzen Welt dieses völlig neue und dynamische Fan-Erlebnis zu bieten."

„Als Kapitän des FC Barcelona habe ich ein Jahrzehnt lang einige der größten Momente der LaLiga erlebt. Ich habe auch einige der größten Tiefpunkte des Spiels erlebt, aber trotz allem wäre das Spiel ohne unsere Fans nicht möglich", sagte Carles Puyol, sechsfacher LaLiga-Meister, dreifacher UEFA-Champions-League-Sieger und Kapitän des FC Barcelona von 2004 bis 2014. „Die Fans geben uns Energie, die uns ermutigt, nicht aufzugeben. Sie helfen uns, wenn wir nichts mehr haben, und sie geben uns Unterstützung, wenn wir sie brauchen. Es ist aufregend und bedeutungsvoll, Teil einer Erfahrung zu sein, die die Spieler einen Schritt näher zu ihren größten Fürsprechern bringt. Ich freue mich darauf, was diese Beziehung bringen wird."

Wie NBA Top Shot basiert auch das neue Erlebnis auf der Flow-Blockchain, die für Kundenerlebnisse in großem Maßstab entwickelt wurde. Flow ermöglicht es Fans, die Echtheit und Seltenheit ihrer digitalen Sammlerstücke nachzuvollziehen und zu überprüfen.

Diese Vereinbarung ist auch Teil der Bemühungen von LaLiga North America (Joint Venture zwischen LaLiga und Relevent Sports), das eine aktive Rolle bei der Suche nach neuen interessanten und attraktiven Partnern und Industrien spielt, die mit LaLiga zusammenarbeiten können.

Weitere Informationen über das neue Erlebnis und die Möglichkeit, sich im Voraus für das Erlebnis anzumelden, finden Sie unter laliga.onflow.org.

Informationen zu LaLiga

LaLiga ist eine globale, innovative und sozial verantwortliche Organisation, die im Freizeit- und Unterhaltungssektor führend ist. Sie ist ein privater Sportverband, der sich aus den 20 Sport-Aktiengesellschaften (SADs) und Vereinen der LaLiga Santander und den 22 der LaLiga SmartBank zusammensetzt und für die Organisation von Profifußballwettbewerben in Spanien zuständig ist. In der Saison 2019/20 erreicht LaLiga weltweit 2,8 Milliarden Menschen. Sie hat ihren Hauptsitz in Madrid (Spanien) und ist in 41 Ländern mit elf Büros und 44 Delegierten vertreten. Die Organisation leistet über ihre Stiftung soziale Arbeit und war die erste Fußball-Profiliga der Welt, die eine Liga für geistig behinderte Fußballer einrichtete: LaLiga Genuine Santander.

Informationen zu Dapper Labs

Dapper Labs, das Unternehmen hinter NBA Top Shot und die ursprünglichen Entwickler der Flow-Blockchain, nutzt die Blockchain-Technologie, um NFTs und neue Formen der digitalen Beteiligung für Fans auf der ganzen Welt zu ermöglichen. Seit seiner Gründung im Jahr 2018 hat Dapper Labs Verbrauchern ein echtes Mitspracherecht gegeben, indem es sie näher an die Marken gebracht hat, die sie lieben, indem es ihnen engagierte und aufregende Communities ermöglicht hat, zu denen sie beitragen können, und indem es ihnen neue Wege eröffnet hat, selbst zu Kreativen zu werden. Zu den aktuellen Studiopartnern von Dapper Labs gehören die NBA, NBPA, WNBA, WNBPA, Warner Music Group, Ubisoft, Genies und UFC. Zu den namhaften Investoren von Dapper Labs gehören unter anderem Andreessen Horowitz, Coatue, Union Square Ventures, Venrock, Google Ventures (GV), Samsung und die Gründer von Dreamworks, Reddit, Coinbase, Zynga und AngelList. Weitere Informationen über die Produkte und die Aufgabe von Dapper Labs finden Sie unter dapperlabs.com .

