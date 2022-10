-LaLiga y Dapper Labs presentan los coleccionables digitales "LaLiga Golazos" capturando la naturaleza épica de la acción de LaLiga en el campo desde 2005 hasta la actualidad

Los aficionados ya pueden registrarse para LaLiga Golazos, y los primeros packs con lo mejor de los enfrentamientos más encarnizados de LaLiga, como ElClásico y los derbis con historia, saldrán a la venta el 27 de octubre

En el lanzamiento, Ansu Fati, João Félix, Luka Modrić y Marc-André ter Stegen serán las caras de la primera experiencia digital coleccionable totalmente bilingüe desarrollada por Dapper Labs

MADRID y VANCOUVER, BC, 7 de octubre de 2022 /PRNewswire/ -- Hoy, LaLiga y Dapper Labs han desvelado el nombre de su plataforma digital de coleccionables con licencia oficial -LaLiga Golazos - y la fecha de lanzamiento de su beta cerrada y primera entrega, el 27 de octubre. Para tener la oportunidad de asegurar un lugar en la beta cerrada que les permitirá comprar, poseer y vender Momentos de LaLiga Golazos, los fans pueden unirse a la lista de espera de la beta cerrada en www.laligagolazos.com.

With LaLiga Golazos, collect some of the most iconic Moments in the history of LaLiga, with audio commentary in both Spanish and English: amazing dribbles and skills, extraordinary assists, incredible saves, great defensive actions and, of course, the golazos that millions of fans around the world celebrate.

Diseñado para encarnar el impresionante espíritu de la acción de LaLiga y sus jugadores, combinado con la pasión de sus seguidores en todo el mundo, LaLiga Golazos acercará a los aficionados al deporte que aman a través de coleccionables digitales de vídeo llamados Momentos. "Golazos" proviene de la palabra española que describe un gol espectacular, pero dada la popularidad del deporte rey en todo el mundo, su significado hoy ha trascendido las fronteras y el idioma.

LaLiga Golazos recoge las jugadas más emblemáticas de todos los clubes que forman parte de LaLiga Santander desde la temporada 2005-2006, así como las jugadas clave de cada jornada de la actual temporada, disponibles tanto en español como en inglés. Los momentos capturan lo más destacado de la competición: regates y habilidades sorprendentes, asistencias extraordinarias, paradas increíbles, grandes acciones defensivas y los golazos que celebran millones de aficionados en todo el mundo.

"LaLiga LaLiga está llena de historia, tradición y momentos legendarios, y nuestros aficionados son de los más apasionados del mundo, por lo que estamos encantados de ofrecerles una nueva forma de vivir los momentos que les gustan", dijo Óscar Mayo, director ejecutivo de LaLiga. "LaLiga Golazos permite a los aficionados poseer y coleccionar jugadas y momentos de LaLiga desde 2005 hasta la actualidad. Estamos constantemente innovando nuevas formas de acercar LaLiga, sus Clubes y Jugadores a nuestros fans y con nuestro socio, el líder de la industria Dapper Labs, podemos darles la posibilidad de ser realmente parte de esta experiencia fanática".

Los aficionados que participen en la beta cerrada podrán acceder a la primera entrega de los packs de LaLiga Golazos el 27 de octubre, que está dedicada a Momentos de jugadas y jugadores legendarios de las rivalidades más encarnizadas y eternas de LaLiga como ElClásico (FC Barcelona vs Real Madrid CF), el Derbi madrileño (Real Madrid CF vs Atlético de Madrid), el Gran Derbi (Real Betis vs Sevilla FC) o el Derbi vasco (Real Sociedad vs Athletic Club), entre otros.

Las estrellas de LaLiga Ansu Fati (delantero del FC Barcelona), João Félix (delantero del Atlético de Madrid), Luka Modrić (centrocampista del Real Madrid CF) y Marc-André ter Stegen (portero del FC Barcelona) han sido designados como las caras de LaLiga Golazos durante su lanzamiento, y aparecerán en los contenidos promocionales que presenten a los aficionados la plataforma digital de coleccionables, además de darles la bienvenida a la floreciente comunidad de LaLiga Golazos que se está construyendo alrededor de la plataforma.

"Estamos muy contentos de asociarnos con LaLiga para ofrecer a los aficionados al fútbol de todo el mundo una experiencia digital coleccionable que se ajusta a su pasión por el juego. LaLiga Golazos permitirá a los aficionados poseer un pedazo de la historia de LaLiga y participar en un nuevo tipo de comunidad futbolística que reconoce y premia su afición", dijo Jorge Urrutia del Pozo, director general de LaLiga Golazos para Dapper Labs. "Estamos encantados de que Ansu Fati, João Félix, Luka Modrić y Marc-André ter Stegen sean la cara de LaLiga Golazos en su lanzamiento, y no podemos esperar a compartir los propios Momentos icónicos de LaLiga de estos jugadores con los aficionados a finales de este año".

Además de la repetición de la retransmisión y de los diferentes ángulos de las jugadas más destacadas y de las reacciones o celebraciones de los jugadores y aficionados sobre el terreno de juego, los Momentos de LaLiga Golazos incluirá la narración jugada a jugada junto con las estadísticas del partido y la actuación del jugador tanto en español como en inglés, lo que lo convierte en el primer producto totalmente bilingüe desarrollado por Dapper Labs.

LaLiga Golazos ofrecerá diferentes tipos de packs a lo largo de la temporada. A los fans de la beta cerrada se les notificará con antelación cuál será la composición de los packs, el número exacto de Momentos en cada pack, junto con los tamaños de las ediciones y las diferentes rarezas. Los Momentos de LaLiga Golazos se clasifican en cuatro niveles de rareza: Común, Poco Común, Raro y Legendario. Los Momentos más raros tienen un menor número de monedas. Cada Momento cuenta con las marcas oficiales de LaLiga que garantizan su autenticidad y su propiedad, todo ello registrado en la cadena.

LaLiga Golazos está construida sobre la blockchain Flow, la blockchain fácil de usar y respetuosa con el medio ambiente diseñada originalmente por Dapper Labs para apoyar las experiencias de los consumidores a escala. Flow es la blockchain elegida por las principales organizaciones y ligas deportivas de todo el mundo, y es el hogar de NBA Top Shot, NFL ALL DAY y UFC Strike. Los aficionados podrán comprar, vender o intercambiar cualquiera de sus Momentos de LaLiga Golazos a través de un Mercado dedicado en Flow, así como mostrar sus nuevas colecciones digitales en sus perfiles de redes sociales.

Esta asociación fue organizada por LaLiga North America, la empresa conjunta entre LaLiga y Relevent Sports que representa a la liga en Estados Unidos, Canadá y México.

Para saber más sobre LaLiga Golazos y registrarse en la beta cerrada, los aficionados pueden visitar www.laligagolazos.com.

Acerca de LaLiga:

LaLiga es una organización global, innovadora y socialmente responsable, líder en el sector del ocio y el entretenimiento. Es una asociación deportiva privada compuesta por las 20 sociedades anónimas deportivas (SAD) y los clubes de LaLiga Santander y los 22 de LaLiga SmartBank, y se encarga de organizar las competiciones de fútbol profesional en España. LaLiga es la competición de fútbol con más seguidores en las redes sociales del mundo, con más de 164 millones de seguidores en 17 plataformas en 20 idiomas diferentes. Con sede en Madrid (España), está presente en 41 países a través de once oficinas y 44 delegados. La organización desarrolla su labor social a través de su Fundación y fue la primera liga de fútbol profesional del mundo en crear una liga para futbolistas con discapacidad intelectual: LaLiga Genuine Santander.

Aceca de Dapper Labs:

Dapper Labs utiliza la tecnología blockchain para llevar los NFT y nuevas formas de compromiso digital a los aficionados de todo el mundo. Desde su fundación en 2018, Dapper Labs ha dado a los entusiastas consumidores una participación real en el juego acercándolos a las marcas que aman, construyendo comunidades comprometidas y emocionantes para que contribuyan, y produciendo nuevas vías para que se conviertan en creadores ellos mismos. Entre los socios actuales de Dapper Labs se encuentran la NFL, NFLPA, NBPA, WNBA, WNBPA, LaLiga, Warner Music Group, Ubisoft, Genies y UFC. Entre los inversores más destacados de Dapper Labs se encuentran Andreessen Horowitz, Coatue, Union Square Ventures, Venrock, Google Ventures (GV), Samsung y los fundadores de Dreamworks, Reddit, Coinbase, Zynga y AngelList, entre otros. Para saber más sobre los productos y la misión de Dapper Labs, visite dapperlabs.com.

