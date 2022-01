LambdaTest anuncia integração com Datadog

SÃO FRANCISCO, 28 de janeiro de 2022 /PRNewswire/ -- A LambdaTest, uma plataforma líder de execução de testes, anunciou uma integração com a Datadog, Inc. (NASDAQ: DDOG), a plataforma de monitoramento e segurança para aplicações em nuvem. Essa integração agora está disponível no Datadog Marketplace.

Com a integração LambdaTest e Datadog, os usuários podem comprar uma assinatura da LambdaTest por meio do Datadog Marketplace. Quando a conta LambdaTest for configurada (ou clientes atuais do LambdaTest), os usuários agora poderão acessar o bloco de integração para começar a enviar dados para a Datadog. Além disso, os usuários podem registrar bugs ao mesmo tempo em que realizam testes entre navegadores de sites (e aplicativos de Internet) da plataforma LambdaTest para a Datadog. A LambdaTest incluirá automaticamente detalhes de teste, como ambiente de teste, versão do navegador, SO, resolução, capturas de tela, bem como comentários personalizados.

"Desde nosso início, temos trabalhado consistentemente para garantir que a plataforma LambdaTest continue sendo parte do ecossistema de testes integrado. Os desenvolvedores e testadores utilizam várias ferramentas para realizar seu trabalho e é importante que essas ferramentas conversem entre si. Esta nova integração, que agora faz parte das mais de 120 integrações estáveis da LambdaTest, permitirá relatórios de problemas sem esforço e colaboração entre as equipes de testes e desenvolvimento. Procuraremos continuamente aumentar nossas integrações futuramente para garantir a facilidade de trabalho para nossos usuários finais", disse Asad Khan, CEO da LambdaTest.

"Estamos entusiasmados com a parceria com a LambdaTest para sua oferta no Datadog marketplace", disse Michael Gerstenhaber, diretor sênior de gestão de produtos da Datadog. "Oferecer a integração da LambdaTest permitirá o gerenciamento contínuo de incidentes para os usuários, para que eles possam enviar qualquer bug informado na LambdaTest diretamente para o painel de incidente da Datadog com facilidade e sem etapas adicionais".

A LambdaTest oferece testes de automação em uma rede de nuvem escalável, segura e confiável. Os usuários podem testar os desenvolvimentos continuamente em sua infraestrutura em nuvem para obter feedback rápido e abrangente. Os usuários podem reduzir o tempo de confirmação de implantação em 10 vezes com execução de teste paralelo e até mesmo depurar em qualquer lugar.

Sobre a LambdaTest

A LambdaTest é uma plataforma de execução de testes líder que permite que os usuários executem testes manuais e automatizados de internet e aplicativos móveis em mais de três mil navegadores, versões de navegador e ambientes de sistema operacional diferentes. Com um portfólio robusto de produtos, os usuários agora podem acelerar a execução de testes em escala e obter ciclos de liberação mais rápidos. Mais de 500 empresas e mais de 600 mil usuários em mais de 130 países confiam na LambdaTest.

Para explorar a LambdaTest, acesse: www.lambdatest.com ou siga-nos no LinkedIn, Facebook ou Twitter. Além disso, assista aos nossos vídeos no YouTube.

Logotipo: https://mma.prnewswire.com/media/1721228/Lambda_Test_Logo.jpg

FONTE LambdaTest

SOURCE LambdaTest