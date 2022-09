LambdaTest anuncia subsídio de USD 250 mil para desenvolvedores e projetos de código aberto que desenvolvem estruturas/ferramentas de testes

Com esse subsídio, a LambdaTest pretende apoiar a inovação de código aberto em estruturas e conjuntos de ferramentas de testes de software que impactarão positivamente a comunidade em geral

SÃO FRANCISCO, 16 de setembro de 2022 /PRNewswire/ -- A LambdaTest, plataforma líder na nuvem de testes contínuos de qualidade, anunciou um subsídio de USD 250 mil para desenvolvedores de código aberto que estejam desenvolvendo estruturas e ferramentas de testes. Com esse subsídio, a LambdaTest pretende apoiar a inovação profunda que desafiará os limites para toda a comunidade de testes e de garantia de qualidade.

"Temos o prazer de anunciar o subsídio de código aberto da LambdaTest no valor de USD 250 mil. Essa é uma das muitas iniciativas importantes que queremos realizar para apoiar a inovação na área de testes. O setor de software envolve resolver problemas em conjunto e, em seguida, compartilhá-los com o mundo", disse Maneesh Sharma, diretor de operações da LambdaTest. "Na LambdaTest, realmente acreditamos que há muita inovação que nossa comunidade de código aberto e testes pode impulsionar. Com o subsídio, esperamos desencadear discussões, fornecer feedback e compartilhar aprendizados para fazer avançar nossa comunidade de testes. Já estamos executando as certificações Selenium, Playwright e Appium para capacitar a comunidade. Esperamos que um subsídio como esse seja fundamental para a criação de pacotes de testes revolucionários que resolverão problemas atuais e futuros."

Os desenvolvedores de código aberto que estejam trabalhando em projetos de estruturas e ferramentas de testes e que tenham feito contribuições significativas ou que sejam titulares de pelo menos um projeto de teste de código aberto podem se inscrever para o subsídio. Eles também devem ter um perfil GitHub com detalhes de sua experiência e de suas contribuições para projetos de código aberto e para a comunidade. Como parte da solicitação do subsídio, os candidatos devem descrever como o subsídio ajudará seu projeto ou comunidade.

A LambdaTest também criou uma GitHub Collection sobre estruturas e ferramentas de testes de código aberto para a comunidade consultar. A empresa também ajuda projetos de código aberto em suas necessidades de teste, oferecendo licenças gratuitas de produtos, inclusive para a plataforma de testes de navegadores e aplicativos móveis e HyperExecute, uma plataforma de execução de testes inteligentes orientada por IP. Para saber mais sobre o programa de código aberto da LambdaTest e sobre o subsídio, os candidatos interessados podem acessar https://www.lambdatest.com/open-source-grants.

Sobre a LambdaTest

A LambdaTest é uma plataforma na nuvem de testes contínuos de qualidade que ajuda os desenvolvedores e testadores a enviar o código mais rapidamente. Mais de sete mil clientes e mais de um milhão de usuários em mais de 130 países confiam na LambdaTest para suas necessidades de testes.

A plataforma LambdaTest oferece uma execução de testes segura, escalável e criteriosa para os clientes em diferentes pontos do ciclo de vida de suas DevOps (CI/CD):-

O Browser & App Testing Cloud permite que os usuários executem testes manuais e automatizados de aplicativos móveis e de internet em mais de três mil navegadores, dispositivos reais e ambientes de sistemas operacionais diferentes.

A HyperExecute ajuda os clientes a executar e processar grades de teste na nuvem para qualquer plataforma e linguagem de programação em velocidades incrivelmente altas, a fim de reduzir o tempo dos testes de qualidade, o que ajuda os desenvolvedores a criar softwares com maior rapidez.

Para mais informações, acesse https://lambdatest.com

