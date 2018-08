Lançamento: Suplementos Vem, Vida para Pessoas com Idade 60+

Para promover a saúde do coração, foi criado o suplemento Ômega 3 Vem, Vida 600mg (Preço R$74,00), que auxilia na redução dos níveis de triglicerídeos e também na melhora dos níveis de bom colesterol. O produto é elaborado em cápsulas softgel bem menores que as tradicionais de mercado, molinhas e mais fáceis de ingerir. Reconhecidas pelas autoridades mundiais de nutrição e saúde, as propriedades encontradas neste nutriente representam uma série de benefícios nutricionais para o organismo. O produto é composto pelos dois dos mais importantes ácidos graxos poli-insaturados de cadeia longa, o EPA e DHA, naturalmente presentes em peixes marinhos de águas frias e profundas, essenciais para a promoção e manutenção da saúde.

Os nutrientes responsáveis para a manutenção da saúde do corpo das pessoas com idade 60+ é encontrado no suplemento Antioxidade Vem, Vida 500mg (Preço R$82,00), composto de coenzima Q10, betacaroteno, vitaminas e óleo de semente de uva, substancias que protegem as células contra o estresse oxidativo do corpo e participam do processo de formação de energia celular. Outro suplemento que promove a saúde do corpo é o Polivitamínico Vem, Vida 1000mg (Preço R$59,90), composto por 22 vitaminas e minerais de A-Z, que tem a função de complementar as deficiências alimentares.

A saúde da mente das pessoas 60+ é cuidada por meio do suplemento DHA Vem, Vida 1000mg (Preço R$98,00), suplemento de óleo de peixe rico no nutriente DHA, diferente do ômega 3, com foco no bom funcionamento das membranas de retina dos olhos, neurônios e cérebro. Auxilia na promoção da saúde mental e cognitiva. Possui alto grau de pureza e é livre de metais pesados.

Por que as pessoas com idade 60+ precisam suplementar?

De acordo com as informações apresentadas pelo estudo SABE, realizado pelo departamento de Epidemiologia Faculdade de Saúde Pública da USP, existe a ocorrência de 2,2% de desnutridos e 23,1% de risco de desnutrição na população de pessoas com idade 60+, mas não necessariamente o peso estava abaixo do ideal. Desta maneira, com o processo de envelhecimento, se manifesta um desequilíbrio no organismo que sofre danos causados pela falta da ingestão de nutrientes adequados à necessidade funcional do corpo.

Conforme esclarece a nutricionista Juliana Ramos de Natale, além de problemas causados em decorrência de uma alimentação inadequada e outros fatores como dificuldades socioeconômicas e de saúde como doenças crônicas, o estado nutricional do adulto com idade 60+ pode alterar por conta do próprio envelhecimento. "Com o avançar da idade as alterações no paladar e na secreção de saliva pode reduzir o apetite por comida. Outra questão está relacionada à sensação de saciedade que é precoce e dura mais tempo em adultos com idade 60+, porque o esvaziamento do estômago tende a ser mais lento. Assim a tendência é consumir menor volume de alimento e por sua vez aumentar o consumo de lanches leves, que na maioria das vezes não são nutritivos. O processo digestivo também muda bastante com o avançar da idade e isso causa alterações na movimentação do intestino, que se torna mais lento e leva a absorção reduzida de nutrientes e uma possível constipação intestinal", informa Juliana.

O papel importante dos suplementos alimentares apontado pela nutricionista é que eles atuam como auxiliares na manutenção da saúde e promovem o bem-estar e a qualidade de vida. "As vitaminas e minerais são considerados micronutrientes essenciais que, em sua maioria, o corpo não é capaz de produzir. Poucos nutrientes possuem reserva no organismo, a maioria necessita ser consumida diariamente, alguns com ação antioxidante são muito importantes e mais necessários na terceira idade. Os ácidos graxos do Ômega 3 podem ajudar na prevenção e na melhora de sintomas de uma variedade de doenças. Entre os efeitos fisiológicos nos humanos, o ômega 3 auxilia na prevenção e tratamento de doenças do coração, hipertensão e inflamação do corpo em geral. Já os nutrientes encontrados no suplemento de Polivitamínico reforçam o sistema imunológico, ou seja, a defesa do organismo na pessoa com idade 60+. Ajuda a manter ossos saudáveis, sendo o cálcio, o magnésio, o fósforo e a vitamina D importantes para auxiliar na prevenção de osteopenia, principalmente após a menopausa", completa a nutricionista.

