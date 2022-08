Lançada e imediatamente aclamada no mundo todo por transmissão ao vivo: série pioneira de produtos Micro LED KLCOB da Absen

SHENZHEN, China, 9 de agosto de 2022 /PRNewswire/ -- De sua sede em Shenzhen, na China, em 4 de agosto de 2022, a Absen lançou sua mais recente série de produtos inovadores, a Micro LED KLCOB, em um evento transmitido ao vivo e assistido por mais de 300 interessados em todo o mundo. O evento, apresentado por Jessica Golding, diretora de marca e marketing da Absen na Europa, foi a plataforma para Ruben Rengel, vice-presidente de desenvolvimento de negócios globais da Absen, oferecer suas percepções sobre o futuro do LED. Em seguida, Darren Banks, diretor de desenvolvimento do setor corporativo da Absen, mostrou aos espectadores os detalhes inovadores da mais recente série de produtos da Absen: a KLCOB.

KLCOB

A nova era do Micro LED

Jessica Golding explicou que os avanços na tecnologia de LED nos últimos anos e a aceleração na tecnologia 5G + 8K surgiram na era do Micro LED, que já foi considerado o futuro das telas. Desenvolvendo ativamente tecnologias de IMD e COB desde 2016, a profundidade dos conhecimentos da Absen, aprimorados durante duas gerações de produtos de Micro LED lançados para o sucesso global até 2021, abre caminho para a inovadora série KLCOB.

Novas tendências em telas

Apresentando percepções sobre a tendência futura das telas de Micro LED, Ruben Rengel previu a substituição acelerada da tecnologia tradicional, bem como uma taxa de crescimento composta de 34,2% no tamanho do mercado nos próximos quatro anos. A Absen prevê uma expansão nos canais de distribuição até 2023 devido à tecnologia de linha dupla COB/MIP, tamanhos grandes de telas multifuncionais e redução do pixel pitch (distância entre os pixels) para 0,5 mm.

Para os parceiros de valor agregado da Absen que têm um papel vital na estratégia de lançamento no mercado da Absen, Ruben prometeu: "Como fornecedores líderes globais de produtos e serviços de LED, não poupamos esforços na inovação de produtos."

O lançamento de produtos

Darren Banks, diretor de desenvolvimento do setor corporativo da Absen, tomou a palavra para fornecer os detalhes da inovação dos produtos com o próprio lançamento do produto.

Uma nova era de qualidade de imagem

O segredo da nova tela KLCOB da Absen, que combina negros profundos extraordinários com imagem brilhante, resistência contra impacto, além de resistência à poeira e à umidade, e resfriamento mantido por períodos mais longos de visualização, é a tecnologia flip chip da Absen.

Essa tecnologia proporciona menor consumo de energia no mesmo nível de brilho, alto contraste e alto brilho sem interrupção por sombras ou outros obstáculos, oferecendo uma tela com contraste triplo e quatro vezes mais forte do que o LED tradicional, 40% mais eficiente em termos de energia com o dobro da confiabilidade. Uma tela radiante e robusta para ambientes de negócios, como sala de conferência, recepções, estúdios de TV e muito mais.

O revestimento de superfície preta da KLCOB oferece incrível consistência negra, elevando o desempenho visual a um nível sem precedentes para uma maior imersão do espectador, mas sem ofuscamento ou reflexo. A fonte de luz de superfície sem ofuscamento proporciona uma luz mais suave e uniforme para aliviar a fadiga ocular vivenciada quando se olha para uma tela por muito tempo.

A otimização de imagem da Absen aprimora os visuais

A KLCOB integra várias tecnologias de otimização de imagem da Absen, oferecendo imagens realistas e incríveis, aprimoradas em nitidez e visibilidade: HDR 10, extraordinário contraste 15000:1 com brilho máximo de 600 Nits, 1,07 bilhão de cores e gama de cores em nível cinematográfico a DCI-P3. Uma taxa de atualização ultra-alta de 120 Hz e transições de escala de cinza de 22 bits se combinam com uma operação de 3840 Hz, resultando em um desempenho perfeito na câmera com baixo efeito Moiré, adequado para estúdios de TV e salas de conferências.

Super forte e resfriamento prolongado para uma imersão de tirar o fôlego

A tecnologia COB full flip chip e as tecnologias de cátodos comuns HBB da Absen mantêm o resfriamento da KLCOB, proporcionando visuais impressionantes sem aquecimento. O investimento na força da KLCOB garante uma tela resistente a choques e à oxidação, mantendo, ao mesmo tempo, suas proporções impressionantes. A tela de ultra-alta definição da KLCOB está disponível em um tamanho incrível de 433 polegadas. O gabinete adota uma proporção de tela 16:9, que pode ser facilmente dividida em telas 2K, 4K ou 8K para uma experiência de visualização verdadeiramente imersiva.

Absen Green

Essa tela potente percorre o mundo com leveza, favorável para nossos olhos em todos os sentidos e inofensiva aos recursos da Terra. Seu potencial total de economia de energia é atingido por meio de uma combinação de quatro inovações tecnológicas, que reduzem o consumo de energia em 40% em comparação com as telas tradicionais sob as mesmas condições. A KLCOB pratica o conceito "Absen Green".

"A Absen promoverá a inovação e o desenvolvimento da tecnologia e dos produtos", concluiu Jessica, "e, juntamente com parceiros globais, acelerará a aplicação generalizada da tela de Micro LED."

