Lançado o Amazfit Band 5 com monitoramento de oxigênio no sangue, bateria para até 15 dias[1] por US$ 44.90[2] em 21 de setembro e a Alexa Built-in, da Amazon[3] Em breve

A categoria pulseira wearable, em geral, era considerada um dispositivo básico a preço baixo. Mas o Amazfit Band 5 eleva a categoria "pulseira", principalmente o monitoramento de saúde pessoal.

: Embora o Amazfit não seja um dispositivo médico, ele é fornecido com o sensor óptico PPG de última geração, o BioTracker™ 2 da Huami, com monitoramento da frequência cardíaca contínua de alta precisão 24 horas por dia, 7 dias por semana com frequência cardíaca em repouso, zonas de frequência cardíaca e alerta de alta frequência cardíaca, que é o biossensor mais versátil e preciso já desenvolvido pela Huami. O avançado OxygenBeats TM habilita o Amazfit Band 5 a fazer o monitoramento da saturação do oxigênio no sangue, alimentado pelo mecanismo de IA para dados de oxigênio desenvolvido pela Huami. Em comparação com os resultados de analisadores profissionais de oxigênio, o erro médio do OxygenBeats TM é de apenas 1,67% [5] refletindo uma precisão superior à da maioria dos dispositivos de pulso wearable para detecção de oxigênio no sangue. O OxygenBeats TM é utilizado nas consultas de acompanhamento dos pacientes recuperados da COVID-19 na China .

é o Sistema inteligente de avaliação de atividade pessoal com base na pesquisa PaiHealth da Noruega. Por uma simples métrica de monitoramento de atividade, você pode interpretar os dados da sua frequência cardíaca diária em uma pontuação única e pessoal para saber quanta atividade é necessária para se manter saudável. Com o respaldo de pesquisas científicas, a manutenção de mais de 100 PAI equivale a adicionar até 5 anos à sua vida e reduzir o risco de mortalidade por doenças cardiovasculares em 25% em média . Experimente o Amazfit Band 5, você vai ter uma nova visão do que é uma academia de ginástica para o coração. Monitoramento da qualidade do sono pode medir o sono total, o sono leve, o sono profundo e o movimento rápido dos olhos (REM) para você entender os padrões do seu sono. O Amazfit Band 5 cuida do seu sono até mesmo durante uma soneca, que é de mais de 20 minutos durante o dia.

pode medir o sono total, o sono leve, o sono profundo e o movimento rápido dos olhos (REM) para você entender os padrões do seu sono. O Amazfit Band 5 cuida do seu sono até mesmo durante uma soneca, que é de mais de 20 minutos durante o dia. Monitoramento do período menstrual ajuda a mulher a controlar o período menstrual e a ovulação e avisa antes do início do período.

ajuda a mulher a controlar o período menstrual e a ovulação e avisa antes do início do período. Monitoramento do estresse calcula seu nível de estresse através da variação da sua frequência cardíaca em 4 níveis: relaxado, normal, médio e alto.

calcula seu nível de estresse através da variação da sua frequência cardíaca em 4 níveis: relaxado, normal, médio e alto. Exercício de respiração conduz uma sessão de respiração profunda ajudando a aliviar o estresse.

Uma pulseira versátil que todos merecem ter como pulseira para a academia e saúde

O Amazfit Band 5 é atualmente a pulseira mais completa do mercado que oferece hardware, software e funções competitivas entre as pulseiras wearable com preço similar. O modelo vem com mostrador colorido AMOLED de 1,1 polegada com resolução de 126x294. Mesmo com um preço tão bom, a tela é de vidro temperado 2,5D e revestimento anti-impressão digital.

É leve e pesa apenas 12g sem a alça. Pelo Bluetooth 5.0 e tecnologias para economizar energia, a bateria de 125 mAh pode manter o Amazfit Band 5 funcionando por até 15 dias em uma situação típica de uso, 25 dias em modo de economia de energia e pausado por aproximadamente 3 meses.[9]

O Amazfit Band 5 vem com uma pulseira de TPU que não irrita a pele, em três cores e comporta até 11 tipos de esportes, incluindo natação, graças ao 5ATM[10] à prova d'água. O modelo oferece uma grande seleção com mais de 45 mostradores de relógio para baixar do aplicativo, 2 mostradores suportam widgets editáveis para o usuário personalizar ou até mesmo colocar sua própria foto no fundo.

O Amazfit Band 5 pode ser a mais inteligente de todas as pulseiras

Uma pulseira pode ser mais inteligente?

A resposta é sim. O Amazfit Band 5 pode tornar a vida mais fácil e divertida com a assistente Alexa da Amazon[11]. Com a Alexa, você pode fazer perguntas, pesquisar, traduzir, criar listas de compras, definir alarmes e temporizadores, lembretes, verificar o tempo, verificar notificações, fazer comandos de casa inteligentes e muito mais. Você pode falar com o Amazfit Band 5, e ele responde aos comandos de voz do usuário na tela com respostas de texto. Por exemplo, diga:

"Alexa, ajuste o temporizador para o macarrão."

"Alexa, adicione ovos à minha lista de compras."

"Alexa, acenda as luzes da sala de estar."

"Alexa, quem é Barack Obama ?"

Alexa mora na nuvem, por isso sempre fica mais inteligente, adicionando novos recursos que são entregues ao seu dispositivo automaticamente. Usar a assistente Alexa no Amazfit Band 5 é simples e não precisa usar as mãos, basta perguntar e a Alexa responderá instantaneamente.

IMPORTANTE :

O Amazfit Band 5 estará à venda pela primeira vez no dia 21 de setembro pela Amazon no mercado dos EUA. Outros mercados virão a partir de outubro.

Os recursos integrados da Alexa serão habilitados por atualizações OTA gratuitas nos mercados disponíveis.

Baixe imagens em HQ do Amazfit Band 5 aqui, https://bit.ly/3hbyk6M

Sobre a Amazfit

Fundada em setembro de 2015, a Amazfit é uma marca própria da Huami Technology (NYSE: HMI), que oferece sete séries de produtos smartwatch e pulseiras, entre elas, as séries: Stratos, Basic, Flagship, Health, Fashion, Outdoor e X. A Amazfit também fornece outros hardwares inteligentes relacionados a esportes e saúde, incluindo fones de ouvido esportivos TWS, esteiras inteligentes, balanças inteligentes para medir gordura corporal e equipamentos esportivos. Com excepcional design e qualidade artesanal, os produtos de relógios inteligentes da Amazfit ganharam muitos prêmios, como o Prêmio Alemão de Design Industrial iF e o Prêmio de Design Red Dot. Atualmente, os produtos da Amazfit chegam aos mercados de mais de 70 países e regiões, incluindo Estados Unidos, Alemanha e Japão. De acordo com um relatório da IDC sobre monitoramento do mercado global de dispositivos wearable, no primeiro semestre de 2020, os relógios Amazfit conquistaram a maior fatia do mercado de relógios para adultos na Itália, Espanha, Índia e outras regiões, e também estavam entre os principais produtos em regiões como China, Alemanha, França, Rússia e Brasil.

Veja mais detalhes sobre nós no https://en.amazfit.com/about.html

A Huami Technology, em funcionamento desde 2013, é uma prestadora de serviços de saúde na nuvem que oferece tecnologias wearable inteligentes líderes mundial. Em fevereiro de 2018, a Huami Technology foi listada na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE) (código de ações: HMI).

Contato para a imprensa

[email protected]

[1] O teste de vida útil da bateria em condições de laboratório pode variar de acordo com o uso e as condições

[2] O preço de varejo pode variar de acordo com os mercados.

[3] A assistente integrada Alexa Built-in doAmazfit Band 5estará disponível para atualização OTA em breve, se a Alexa estiver disponível no mercado. Quando estiver disponível, as notificações aparecerão por meio do Zepp APP (anteriormente conhecido como Amazfit APP) e no dispositivo. O tempo de envio OTA pode variar de acordo com os mercados.

[4] Este produto não é um dispositivo médico. Todos os dados e resultados não se destinam a diagnóstico médico ou monitoramento médico.

[5] De acordo com o AI Innovation Conference Keynote da Huami, junho de 2020

[6] The Science of PAI. Os pesquisadores usaram os dados do estudo HUNT para validar o PAI. O estudo HUNT é um dos maiores estudos de saúde de todos os tempos e foi realizado pela ganhadora do Prêmio Nobel, a Faculdade de Medicina da Universidade de Ciência e Tecnologia da Noruega. O estudo contém um banco de dados exclusivo de históricos médicos pessoais e familiares de mais de 45 mil pessoas com mais de 25 anos. https://www.paihealth.com/science-of-pai/default.htm

[7] Ao aplicar o algoritmo PAI aos dados HUNT, os pesquisadores descobriram que quando os indivíduos se exercitavam consistentemente em intensidades iguais para manter 100 PAI, isso estava associado a um risco reduzido de mortalidade por doenças cardiovasculares em 25% em média e a um risco reduzido de mortalidade por outras doenças relacionadas ao estilo de vida para homens e mulheres de todas as idades. Eles também observaram que a manutenção de 100 PAI estava associada a um aumento da expectativa de vida de 5 anos em média. Citado de https://www.paihealth.com/science-of-pai/default.htm link original https://cdn.flipsnack.com/widget/v2/widget.html?hash=fd1pf7owi, veja também https://www.amjmed.com/article/S0002-9343(16)31069-5/abstract

[8] Veja as notas de rodapé acima

[9] O teste de vida útil da bateria em condições de laboratório pode variar de acordo com o uso e as condições

[10] O dispositivo passou no teste de nível de resistência à água de 5 ATM conduzido por instituições terceirizadas.

[11] Virá por atualização OTA. O mercado dos EUA virá primeiro. Outros mercados seguirão se a assistente Alexa estiver disponível.

