Lançamento Anviz - Terminal de Reconhecimento Facial touchless FaceDeep 3 e Plataforma de nuvem CrossChex Cloud.

O FaceDeep 3 Series é o poderoso terminal de reconhecimento facial com capacidade de reconhecimento operacional de 1:10.000 usuários em <0,3 segundos incluindo o mais recente algoritmo de aprendizado profundo BioNANO. Com auxílio da Inteligência Artificial NPU, é possível diferenciar o usuário de fotos e vídeos, ou até mesmo de um objeto não vivo. Pessoas usando máscaras podem ser identificadas com precisão, e além disso, a função de detecção de temperatura do FaceDeep3 alerta quando a temperatura corporal está acima do normal.