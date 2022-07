Lançamento da LG reforça domínio na tecnologia OLED TV e expande a linha LG QNED na CASACOR 2022

* Confira aqui as imagens em alta do evento de lançamento na CASACOR.

OLED é LG – Novidades reforçam domínio da tecnologia

Responsável por trazer a tecnologia de OLED de Smart TVs para o consumidor brasileiro, a LG tem adicionado anualmente atualizações para essa linha, amplamente reconhecida pelos especialistas por oferecer uma experiência superior em relação às demais tecnologias de televisores disponíveis no mercado nacional, com painéis de LED, LCD ou Mini LEDs. Isso porque as Smart TVs LG OLED apresentam pixels que se autoiluminam e, por não precisarem de uma iluminação traseira, garantem mais brilho e nitidez, elevando a experiência a outro patamar¹.

Através desta experiência e pensando em sempre entregar a melhor tecnologia para TVs, a LG apresenta ao consumidor brasileiro o próximo passo para essa linha que já é um sucesso com testes positivos em todo o mundo. Como resultado, os lançamentos de TVs LG 2022 combinam um novo nível de aprimoramento e inovação possível apenas para quem lidera o mercado global de tecnologia OLED há nove anos.

O grande destaque está na criação de duas séries inéditas: G2 e C2 – esta última com um novo tamanho disponível, em 42 polegadas, a menor OLED do mundo, desenvolvida exclusivamente para o público gamer; além da evolução da tecnologia OLED evo, presente nas séries G2 e C2, que oferece maior brilho para imagens altamente realistas com clareza e detalhes incríveis.

LG OLED evo | Gallery Edition (série G2)

O modelo representa o design mais refinado de toda a linha e conta com um elegante Gallery Design para montagem nivelada na parede, para um visual polido e minimalista. A tecnologia LG OLED evo, geralmente já mais brilhante e nítida do que os displays OLED convencionais, está equipada com o novo processador inteligente α9 (Alpha9) Gen 5 da LG, com a tecnologia Brightness Booster da LG que permite que as Smart TVs da série G2 ofereçam 30%² mais brilho por meio de dissipação de calor aprimorada e um algoritmo mais avançado.

Tamanho disponível: 65 polegadas

LG OLED evo (série C2)

A série LG OLED evo C2 apresenta a altíssima performance da linha C, unida ao novo Processador AI α9 (Alpha9) Gen 5, um design redefinido com extremidades ainda mais estreitas que tornam a instalação na parede mais integrada, além de agora também contar com um painel LG OLED evo com até 20% de aprimoramento no brilho e nitidez. Dentro dessa linha temos o lançamento de uma nova opção de polegada: a primeira OLED de 42" do mundo, desenvolvida especialmente para o público gamer com tempo de resposta rápido, otimizador de jogos e recursos exclusivos, seja para jogos de PC ou consoles de última geração.

Tamanhos disponíveis: 42 polegadas (nova) a 83 polegadas

A expansão da linha LG QNED

A LG também apresenta uma linha de Smart TVs QNED MiniLED ampliada para 2022. Com uma variedade de tamanhos de tela que vão de 55 a 86 polegadas, a linha deste ano conta com a nova série QNED80 4K e as demais QNED MiniLED 90 4K e QNED MiniLED 99 com resolução 8K.

Com a tecnologia mais inovadora para telas LED/LCD, a linha conta com a filtragem de cores Quantum Dot e NanoCel, além de pontos de iluminação MiniLEDs que oferece reprodução estelar atingindo até 100%³ de volume de cor. Capaz de oferecer cores ricas e precisas nas áreas mais claras e escuras de uma cena, este modelo pode proporcionar um contraste incrível graças à tecnologia de Dimerização de Precisão da LG e consistência de cores para que os espectadores vejam a mesma imagem de alta qualidade sempre, mesmo em diferentes ângulos de visão. As TVs contam também os ágeis processadores inteligentes: QNED80 – α (Alpha) 7 Gen 5, QNED90 – α (Alpha) 7 Gen 4 e QNED99 – α (Alpha) 9 Gen 4.

Tamanhos disponíveis: QNED99 (86 polegadas e resolução 8K), QNED90 (65 e 75 polegadas e resolução 4K) e QNED80 (55, 65, 75 e 86 polegadas e resolução 4K).

Exibição inédita da LG OLED Object Collection Posé

Para a CASACOR deste ano, além dos lançamentos de Smart TVs LG, a marca disponibilizou para os convidados a moderna LG OLED Objet Collection Posé, lançada recentemente na Semana de Design de Milão e ainda sem previsão para chegar ao Brasil. Em parceria com a Moooi, sofisticada marca holandesa de estilo de vida e designs extraordinários, a linha Objet Collection adiciona um toque de classe para o segmento de TVs, representando um novo e empolgante direcionamento, e reforçando a reputação global da LG como inovadora em tecnologia e na experiência do consumidor.

¹ O painel OLED é certificado pela Intertek como 100% de Fidelidade de Cor aferido com CIE DE2000 com 125 padrões de cores. Fidelidade de Cor aferido com CIE DE2000 com 125 padrões de cores. C

²Aumento de brilho de 30% no painel LG disponível nos produtos LG OLED evo Gallery Edition (série G2) em comparação à linha anterior LG OLED evo (série G1) da linha 2021.

³Todos os modelos a partir da série QNED90 são certificados para 100% de consistência de cores

SOBRE A LG ELECTRONICS, INC.

A LG Electronics é uma inovadora global em tecnologia e produtos eletrônicos de consumo com presença em quase todos os países e uma força de trabalho internacional de mais de 75 mil pessoas. As quatro empresas da LG – Home Appliance & Air Solution, Home Entertainment, Vehicle component Solutions e Business Solutions – combinadas geraram vendas globais de mais de US$ 56 bilhões em 2020. A LG é uma fabricante líder de produtos de consumo e comerciais que vão desde TVs, eletrodomésticos, soluções de ar, monitores, robôs de serviço, componentes automotivos e suas marcas premium LG SIGNATURE e inteligente LG ThinQ são nomes familiares em todo o mundo. Visite o site para obter as últimas notícias.

