Lançamento da nova TCO Certified - disponibilização de produtos de TI mais sustentáveis

ESTOCOLMO, 4 de dezembro de 2018 /PRNewswire/ -- Hoje é lançada a TCO Certified, generation 8. Focando-se nos desafios de sustentabilidade mais relevantes, ajuda as organizações a fazerem escolhas responsáveis ao adquirirem produtos de TI. Já foram certificados 72 produtos da Dell, da Eizo, da Lenovo e da HP.

Launch of new TCO certified more sustainable IT products available

Os novos critérios atualizados motivam a responsabilidade e a transparência na cadeia de abastecimento. Com uma abordagem circular, a certificação torna disponíveis no mercado produtos de TI mais sustentáveis. Os critérios focam-se em aumentar o tempo de vida útil dos produtos de TI e ajudar as organizações que compram os produtos a contribuírem para os objetivos de sustentabilidade nacionais e globais.

"É o nosso maior passo de sempre em direção a um ciclo de vida circular e sustentável para os produtos de TI. Apoiando o progresso em direção aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU para 2030, a TCO Certified, generation 8 ajuda as marcas e os compradores a contribuírem para um futuro mais sustentável", afirmou Sören Enholm, CEO da TCO Development, a organização por detrás da TCO Certified.

Circularidade significa afastarmo-nos do modelo linear de "obter, fazer, eliminar" e usarmos um em que os produtos são utilizados durante mais tempo e podem ser reutilizados ou recondicionados antes de serem reciclados. Manter o valor dos materiais para utilização durante o máximo de tempo possível também significa diminuir a dependência de matérias-primas e reduzir os resíduos tóxicos.

Na TCO Certified, generation 8 , as soluções circulares são impulsionadas pela nova área de extensão do tempo de vida útil dos produtos. Novos critérios que se focam na durabilidade, possibilidade de reparação e possibilidade de atualização dos produtos complementam os critérios existentes relativos à recuperação e reciclagem do material.

Os critérios também visam reduzir ou eliminar a utilização de substâncias perigosas nos produtos de TI, incluindo metais pesados, halogénios, retardadores de chama não halogenados e plastificantes. Os trabalhadores fabris têm de usar equipamento de proteção e receber formação sobre os riscos de utilização de produtos químicos perigosos.

"Ao incluir a mais recente geração da TCO Certified na aquisição de produtos, obtém acesso a critérios de ciclo de vida abrangentes e a uma verificação independente da conformidade. Num futuro próximo, esperamos que muitos mais produtos sejam certificados em conformidade com a TCO Certified, generation 8", concluiu Sören Enholm.

Está disponível uma lista completa de produtos certificados no nosso Localizador de Produtos .

Acerca da TCO Certified

Com 25 anos de experiência, a TCO Certified é a certificação de sustentabilidade líder a nível mundial para produtos de TI. Os nossos critérios abrangentes são concebidos para impulsionar a responsabilidade social e ambiental ao longo do ciclo de vida do produto. Abrangendo oito categorias de produtos, incluindo ecrãs, computadores e dispositivos móveis, a conformidade é verificada de forma independente, tanto antes como após a certificação. Junte-se a nós na condução do progresso em direção a produtos de TI sustentáveis.

Contacto para a imprensa:

Gabriella Mellstrand

Diretora de Marketing e Comunicações

press@tcodevelopment.com

+46 706 35 83 51

Sala de imprensa

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/792843/TCO_Development.jpg

FONTE TCO Development

Related Links

https://tcocertified.com



SOURCE TCO Development