Lançamento de produto Absen: Descubra MicroLED e novas séries de produtos inovadores

Sr.Stone, o CTO da Absen, explora os resultados da pesquisa técnica da Absen. A partir de 2016, a empresa continuou a aderir à inovação e aos avanços da tecnologia MicroLED, liderando constantemente o desenvolvimento da indústria. Hoje, o planejamento técnico no display MicroLED tem suas tecnologias principais: cooperação com parceiro estratégico para chip de precisão de 10um na tecnologia de ligação, programa de autodesenho da Absen para armazenamento e classificação de chips e o sistema de controle e software de 4k / 8k + HDR + 144 Hz HFRv, revestimento e pintura ultra-pretos para alto contraste, ferramentas de autodesenho para controlar a uniformidade do encapsulamento.

Em novembro, a Absen lançará seu produto MicroLED de 0,5 mm de pixel pitch.

Com o advento da era do micro display inteligente de ultra-alta definição 5G + 8K, o mercado está exigindo o surgimento de painéis de LED sem emenda de ultra-alta definição, e a tecnologia MicroLED está fadada a atrair cada vez mais atenção.

Lançamento de produto inovador O Diretor de Produtos da Indústria, Christian Czimny, conduziu o público ao longo da jornada e compartilhou os detalhes desses três novos produtos mais recentes.

Absenicon3.0 - Controle remoto de uma tecla para fácil uso de painéis de LED

Absenicon3.0 é o monitor de conferência da Absen, com tamanho padrão. Após quase dois anos de iteração e atualização contínuas, agora ele integra um controle de exibição, sistema inteligente e áudio e vídeo, sem quaisquer outros dispositivos externos tradicionais em um design simples e elegante. Um de seus destaques é que ele pode ser controlado remotamente, com recursos como troca de um toque, troca de canal, troca de tela e configurações de menu. É simples e fácil de usar, assim como um controle remoto de TV.

Série Aurora, painel de LED de brilho ultra-alto

A série Aurora é um novo produto DOOH com visão de alto brilho de 10.000 nits, que capta com precisão as necessidades do cliente e as tendências do mercado. Uma característica fundamental deste produto é que, em comparação com os produtos tradicionais, o peso é reduzido em 50% e a conta de luz pode ser economizada em quase 40%.

Série JadeDragon, Descubra a beleza escondida

A série JadeDragon é o novo display comercial da Absen, que é um painel de LED leve, fino e quase transparente, adequado para shoppings, lojas de varejo e outros ambientes de parede cortina semi-externa, com excelente desempenho de dissipação de calor, durabilidade e uma taxa de transparência de mais de 80%.

Como fornecedor líder mundial de LED confiável, a Absen sempre adere ao conceito de "produzir produtos verdadeiros, fornecer serviços verdadeiros e restaurar o mundo real". Está continuamente conduzindo pesquisa e desenvolvimento de produtos e tecnologia para garantir que os produtos futuros da Absen estejam na tendência e tenham os requisitos do cliente em mente.

Vale a pena notar que a Absen LATAM realizará um webinar de lançamento de novos produtos no idioma local nos dias 23 de março e 15 de abril. Fique ligado para saber mais.

FONTE Absen.com

