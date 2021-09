Lançamento de produtos de outono de 2021 on-line da Absen 2021 terminou com sucesso, com estreia fantástica da série Clear Cobalt de Micro LED

Com a chegada da era de telas inteligentes 5G+8K ultra-HD, as pessoas estão mais exigentes quanto a elementos como qualidade e resolução de imagem. Como uma tecnologia de tela de nova geração, a Micro LED tem sido uma oportunidade para fabricantes de telas no país e no exterior aproveitarem e se tornarem uma potência tecnológica. As principais empresas a montante e a jusante da cadeia do setor de telas lutam para aumentar os investimentos em Micro LED, impulsionando ainda mais o desenvolvimento da tecnologia de telas de Micro LED. Apoiada por seus fortes diferenciais tecnológicos, a Absen desenvolveu uma estratégia meticulosa para a tecnologia Micro LED. Ela lançou a tecnologia no primeiro semestre de 2021, atraindo grande atenção do setor.

No lançamento de outono, as excepcionais telas de Micro LED de nova geração, a série Clear Cobalt que a Absen passou cinco anos desenvolvendo, fez sua estreia cerimoniosa. Trata-se de um produto estável e de alta qualidade que incorpora a tecnologia de encapsulamento COB invertido e o algoritmo central HDR 10. Adotando a tecnologia de revestimento all-black e a tecnologia de correção de níveis de preto, o produto pode alcançar um excelente efeito de exibição de superfície ultrapreta, alto brilho e alto contraste. Também oferece qualidade de imagem realista e experiência de visualização confortável, ao mesmo tempo que conta com prevenção à prova de umidade, à prova de poeira, à prova de abrasão, resistência à oxidação, prevenção eletrostática e prevenção à luz azul. O produto tem vários casos de uso interno, como salas de conferência de ponta, salas de controle, estúdios de rádio e de televisão e residências de luxo.

Solução de estúdio de cinema virtual de LED apresentada com orgulho

Como uma aplicação emergente que atraiu muita atenção nos últimos anos, o estúdio de cinema virtual de LED oferece resultados incríveis de filmagem profissional com tela realista, excelente efeito visual e experiência imersiva em casos de uso atuais como produção de cinema e de TV e estúdios. No lançamento de outono, a solução de estúdio de cinema virtual da Absen fez uma estreia maravilhosa. Com produtos confiáveis, serviço de qualidade e posição de liderança no mercado, a Absen está comprometida em promover a aplicação do estúdio de cinema virtual de LED para capacitar o setor cultural de cinema e televisão.

Além disso, a série HC de nova geração de produtos para profissionais de pequeno porte, a série AX Pro de produtos MiniLED e HD para locação e a série MR de telas profissionais para palcos também foram exibidas no lançamento, atendendo a diferentes necessidades de diversos clientes e oferecendo uma variedade de opções.

Com as campanhas globais de vacinação contra a Covid-19 em 2021, a pandemia mundial vem se estabilizando gradualmente, e as atividades comerciais começaram a ser retomadas. A demanda do mercado por telas de LED está aumentando, e o setor como um todo está mostrando uma tendência ascendente. A Absen também está passando por uma forte recuperação em seu mercado mundial.

Os produtos e soluções apresentados no lançamento são as mais recentes conquistas da Absen na área de telas de LED, que também representam a direção do desenvolvimento de todo o setor. No futuro, a Absen continuará a se concentrar nas necessidades dos clientes e a desenvolver mais produtos tecnológicos importantes para orientar as mudanças do setor, buscando o próximo nível de desenvolvimento por meio de esforços incessantes em inovação.

