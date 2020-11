Lançamento de software da Apstra acelera velocidade e confiabilidade de implementação e operação de redes SONiC no Data Center

A Apstra cumpriu continuamente seu compromisso com o SONiC de aumentar drasticamente a velocidade e a confiabilidade de implementação e operação no data center das redes SONiC, para atender rapidamente às necessidades de inovação e negócios. A Apstra faz integração com o SONiC, desenvolvido pela Microsoft e o Open Compute Project (OCP), para configurar e automatizar para fácil implementação e operação em sua rede de data center.

A Apstra e o SONiC suportam protocolos que são críticos para o espaço corporativo. Agora, todos os clientes corporativos perceberão os benefícios e eficiências significativos de rede aberta que as empresas de hiperescala e escala da web reconheceram por anos.

O lançamento de software mais recente da Apstra inclui:

Suporte comercial de fornecedor único para SONiC

Aprimoramentos de software focados em estabilidade, escalabilidade e operações

Aprimoramentos de funcionalidade, incluindo interconexão de data center, paridade de recursos Top-of-Rack e Spine com fornecedores de rede comercial

Os aprimoramentos acima permitem a automação de rede avançada do dia 0-2 para simplificar drasticamente o gerenciamento da rede do data center, automatizando a construção, as operações, a resolução de problemas e a segurança das implementações SONiC da rede do data center. Ao fazer isso, a Apstra capacita ainda mais as empresas a padronizar em um modelo operacional consistente em vários fornecedores de hardware e sistemas operacionais de rede, incluindo SONiC, Juniper, Arista, Cisco, Cumulus, Dell e VMware.

"A Apstra elimina as barreiras de entrada e é um facilitador estratégico para empresas que implementam e operam o SONiC", afirmou Mansour Karam, cofundador e presidente da Apstra. "O software da Apstra abstrai a complexidade do sistema operacional de switch para apresentar um modelo operacional consistente em todas as opções de sistema operacional de switch, incluindo o SONiC."

Além disso, a solução combina hardware, automação e análise líderes do setor, permitindo transformações de data center corporativo enquanto aproveita a rede aberta para eliminar a dependência do fornecedor. A Apstra é uma forte defensora da desagregação da rede e inabalável no compromisso de entregar operações de infraestrutura prontas para uso automatizadas, independentes de hardware em escala. A integração da Apstra com a versão mais recente do SONiC diversifica as opções para as empresas implementarem redes de data center removendo as restrições e complexidades de hardware.

"Este lançamento de software é o resultado da opinião de nossos clientes e alinhamento do nosso ciclo de inovação para atender às suas necessidades", disse Jeff Jones, vice-presidente sênior de vendas da Apstra. "Ele oferece nossos incomparáveis recursos de automação, validação e análise baseados em intenção, que nossos clientes estão aproveitando hoje em suas redes Arista, Cisco, Cumulus, Dell, Juniper e VMware para SONIC."

A Apstra capacita as empresas a automatizar todos os aspectos da rede SONiC, incluindo as fases de projeto, construção, implementação e operação. A principal solução IBN aproveita análises avançadas baseadas em intenção para validar continuamente a rede, eliminando assim a complexidade, as vulnerabilidades e as interrupções, resultando em uma rede segura e resiliente. Para saber mais sobre como transformar sua empresa com a Apstra, visite https://apstra.com/.

Sobre a Apstra, Inc

A Apstra® é uma empresa multinacional de software que oferece uma solução unificada para automatizar a arquitetura e as operações da rede de data centers. O principal produto da Apstra, o AOS, capacita as empresas a automatizarem todos os aspectos do design, construção, implementação e operações de suas redes, permitindo que façam alterações nas redes de forma rápida e confiável, enquanto fazem uso eficiente do capital humano e deixam de ficar presas a fornecedores de hardware. As empresas que utilizam o AOS reduziram as despesas operacionais em mais de 80%, aumentaram a agilidade em 99% e melhoraram a confiabilidade em mais de 70%. O AOS utiliza a análise avançada baseadas em intenção da Apstra para validar continuamente a rede, eliminando assim a complexidade, as vulnerabilidades e as interrupções, resultando em uma rede segura e resiliente.

A Apstra, fundada em 2014 por David Cheriton, Mansour Karam e Sasha Ratkovic, líderes estabelecidos e comprovados no setor de redes, está sediada em Menlo Park, Califórnia, com escritórios em todo o mundo.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1335824/Apstra_SONiC.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1166841/Apstra_Logo.jpg

