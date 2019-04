Lançamento de vendas do Arte, um projeto de Antonio Citterio na área exclusiva de Surfside em Miami

"Estamos empolgados por sermos os primeiros a introduzir, através do Arte, o trabalho de Antonio Citterio aqui nos Estados Unidos", disse Alex Sapir, presidente da Sapir Corp LTD, cuja subsidiária, a SC 8955 LLC, sediada em Israel e em Nova York, tem como foco os empreendimentos imobiliários de luxo e é responsável pelo projeto. "O nível de design, acabamentos e detalhes envolvidos no edifício não tem precedentes no mercado de Miami. Antonio é muito criativo e atencioso em seu trabalho, e sabemos que sua estética sofisticada será bem recebida pelos compradores e pela comunidade."

Previsto para iniciar os primeiros fechamentos de contrato no verão de 2019, o Arte está situado em 8955 Collins Avenue em Surfside, uma região cobiçada ao norte da área vibrante de Miami Beach e entre a exclusividade de Indian Creek, Bay Harbor Islands e o glamour de Bal Harbour. Considerada a próxima American Riviera, Surfside está no centro dos destinos de compras, culinária e culturais cheios de vida da cidade.

As residências espaçosas do Arte com três a cinco ou mais dormitórios ocupam áreas entre aproximadamente 292.6 m2 e 701.4 m2. Projetadas para desfrutar-se do ambiente interior e exterior com vistas fantásticas do oceano, as residências recordam o estilo de vida mediterrâneo com seus terraços amplos revestidos de mármore travertino que se fundem perfeitamente com espaços habitáveis abertos e modernos. Cozinhas elegantes apresentam armários de poliform, bancadas em mármore italiano e aparelhos Gaggenau.

O conjunto completo de amenidades estilo resort inclui uma piscina interior de 23 m, uma piscina exterior, uma quadra de tênis no topo do edifício, um estúdio de ioga e um fitness center de última geração, sauna seca e a vapor, e uma lagoa tranquila para meditação. Entre as instalações adicionais estão uma sala de brinquedos para crianças, lounge com bilhares para moradores, cozinha para serviço de bufê para entretenimento ao ar livre e vagas de estacionamento privadas com temperatura controlada.

Antonio Citterio, o fundador da firma Antonio Citterio Patricia Viel (ACPV), idealizou em colaboração com a Kobi Karp Architecture & Interior Design, a fachada do Arte com extensões amplas de portas de vidro deslizantes com sistema de janelas Schuco com bronze reticulado e realçadas com travertino romano. Espaços extensos de paisagismo exuberante foram projetados por Enzo Enea, uma das principais firmas de arquitetura de paisagismo do mundo.

O Arte leva seu nome não apenas pelo design artístico da construção, mas também pela seleção incrível de obras de arte embelezando a propriedade. Na frente do edifício se destacará a escultura original "ART" do lendário artista americano Robert Indiana, mais conhecido pelas esculturas icônicas "LOVE". A obra "Polychromatic Chronology" do artista dinamarquês-islandês Olafur Eliasson estará exposta no lobby.

Com preços a partir de $10,215 milhões, o Arte oferece opções de duas residências ou uma residência por andar. As vendas são realizadas exclusivamente pelo Corcoran Sunshine Marketing Group. Para informações adicionais acesse www.artesurfside.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/848349/Surfside.jpg

FONTE Arte by Antonio Citterio

