Lançamento: Dermotivin® Benzac Oil Control, um hidratante matificante para diminuir a oleosidade da pele

Para prevenir a oleosidade excessiva, o entupimento dos poros e as lesões das espinhas, é necessário redobrar os cuidados com a pele. Adotar uma rotina diária, com produtos especializados, ajudará a diminuir esses incômodos.

Dermotivin® Benzac Oil Control, controla o brilho da pele por tempo prolongado. Voltado para pele oleosa à acneica, ele reduz os poros e possui toque seco e leve, sem deixar uma sensação pesada no rosto. Além disso, possui efeito primer, podendo ser utilizado antes da maquiagem. Incrível, não é?

A pele oleosa é conhecida por ter um aspecto mais brilhante e espesso, devido à maior produção de sebo. Há, ainda, a pele mista, que é um intermediário da oleosa, com efeitos menos severos. Nela, a oleosidade se apresenta na chamada "zona T" (testa, nariz e queixo), com as bochechas e extremidades da face mais secas. É o tipo de pele mais frequente entre as pessoas.

Os principais causadores da oleosidade excessiva são falta de higienização, lavagem em excesso, falta de hidratação, desequilíbrios hormonais, exposição ao sol sem proteção e utilização de produtos contraindicados para seu tipo de pele. Por isso a importância de consultar um dermatologista ou médico especializado para entender o quadro de oleosidade e definir o melhor cuidado a ser dedicado.

A Galderma, maior empresa global independente de dermatologia do mundo, foi criada em 1981 e atualmente está presente em mais de 100 países. Com um extenso portfólio de medicamentos prescritos, soluções estéticas e produtos para o consumidor, a empresa faz parceria com profissionais de saúde em todo o mundo para atender as necessidades de saúde da pele das pessoas ao longo da vida. A Galderma é líder em pesquisa e desenvolvimento de soluções cientificamente definidas e clinicamente comprovadas para a pele. Para mais informações, visite www.galderma.com.

