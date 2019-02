Lançamento do Centro de pesquisa e treinamento automotivo revolucionário na América do Norte, programado para 21 de fevereiro de 2019

WESTLAKE, Texas, 21 de fevereiro de 2019 /PRNewswire/ -- A Solera Holdings, Inc. ("Solera", "nós" ou "nosso"), líder global em informações inteligentes e software como serviço (SaaS) para gerenciar e proteger frotas de caminhões leves e pesados, ecossistemas domésticos e de identidade, sediará o lançamento do seu centro de pesquisa e treinamento, o Centro CESVI LIV da América do Norte (CESVI LIV NA) no dia 21 de fevereiro de 2019.

O lançamento acontecerá no endereço 15580 Highway 114, Justin, Texas, ao meio-dia do horário UTC -06:00. Os participantes aprenderão sobre desenvolvimento, missão e estratégia do CESVI LIV NA com Chris Mullen, diretor executivo do CESVI LIV NA, e Tony Aquila, fundador, presidente e CEO da Solera.

Com foco em fornecer pesquisa factual, confiável e documentada, o CESVI LIV NA organizará dados sobre reparabilidade, diagnósticos e procedimentos. O centro também divulgará essas pesquisas durante os treinamentos e fornecerá consultoria especializada em tendências tecnológicas avançadas.

A pesquisa incluirá os setores de seguros automotivos, reparos de colisão, fabricantes e proprietários de veículos. O CESVI LIV NA fornecerá informações e ferramentas para reduzir os custos de reparo dos sinistros na América do Norte. Além disso, integrará os procedimentos de reparo dos fabricantes em consultoria e treinamentos que promovam as melhores práticas no serviço, na manutenção e no reparo de veículos.

"Este centro agregará valor ao setor de seguros automotivos. Nossa pesquisa, consultoria, tecnologia e treinamento fornecerão informações sobre os processos de reparo mais eficientes e eficazes que apoiarão melhores valores residuais e criarão reparos automotivos mais econômicos, garantindo que veículos seguros voltem às ruas e estradas", disse Chris Mullen, diretor executivo do CESVI LIV NA.

Com o Gabinete de Estatísticas do Trabalho dos Estados Unidos relatando que, em média, 76.000 mecânicos serão necessários anualmente, entre 2016 e 2026, o centro também aborda a aguda escassez de técnicos automotivos qualificados. Uma vez concluídas, as instalações de pesquisa voltada para a ação, que se acredita ser a primeira desse tipo na América do Norte, permitirão que mecânicos, técnicos de colisão e avaliadores de todos os níveis, do básico ao avançado, obtenham certificações adicionais e recebam treinamento prático para cenários do mundo real nos sofisticados veículos em circulação atualmente.

"A combinação de pesquisa e treinamento faz do centro o primeiro desse tipo na América do Norte", continuou Mullen. "Quando técnicos, estudantes e outras partes interessadas se inscreverem no CESVI LIV NA, poderão participar dos treinamentos mais importantes do setor, que estão influenciando os padrões por meio de cursos voltados para a pesquisa e que estão sendo continuamente atualizados e avaliados com base nas últimas tendências".

O CESVI é uma rede de centros independentes de pesquisa e treinamento disponíveis na Europa, Ásia e América Latina, que se dedicam a melhorar o desempenho com abordagem holística para todas as partes interessadas, mencionando muitos dos 54 pontos do ciclo de vida de um veículo. Com a ajuda da Solera e mais de 30 anos de sucesso, o CESVI traz as melhores práticas globais totalmente personalizadas para o mercado norte-americano através do CESVI LIV NA.

Para obter mais informações sobre o centro CESVI LIV NA, visite www.cesviliv.com.

Sobre a Solera

A Solera foi fundada por Tony Aquila, com a missão de digitalizar e potencializar as transações de mobilidade nos 54 e 250 pontos críticos do ciclo de vida de um carro, caminhão e frota, oferecendo transparência e conhecimento verdadeiros a todas as partes interessadas. Atualmente, as principais tecnologias digitais da Solera gerenciam e protegem os ativos mais importantes da vida: nossos carros, caminhões, residências e identidades digitais. A empresa processa anualmente mais de 300 milhões de transações digitais para, aproximadamente, 235.000 parceiros e clientes em mais de 90 países. Para obter mais informações, visite o site www.solera.com.

Advertências sobre declarações prospectivas

Este comunicado de imprensa contém declarações prospectivas, incluindo afirmações sobre as atividades previstas das instalações do CESVI LIV NA, dentre elas, fornecimento, dados, informações, treinamentos e ferramentas para reduzir os custos de reparo no ambiente de sinistros norte-americanos, integração de procedimentos de reparo dos fabricantes em consultorias e treinamentos, a fim de promover as melhores práticas, apoiar melhores valores residuais e criar reparos automotivos mais econômicos, permitir que as partes interessadas no reparo de colisão obtenham certificações adicionais e recebam treinamento prático e proporcionar valor e eficiência às indústrias de colisão e serviços, manutenção e reparo de veículos. Essas declarações são baseadas em nossas expectativas, estimativas e suposições atuais e estão sujeitas a muitos riscos, incertezas e eventos futuros desconhecidos, que podem fazer com que os resultados reais sejam significativamente diferentes. Os resultados reais podem diferir significativamente dos apresentados neste comunicado de imprensa, devido aos riscos e incertezas inerentes aos nossos negócios e aos negócios do CESVI LIV NA, dentre outros: a falha em obter os benefícios esperados do centro de pesquisa e treinamento CESVI LIV NA, o uso contínuo dos produtos e serviços do grupo CESVI LIV NA e do grupo Solera, os efeitos da concorrência sobre as ofertas de produtos e serviços e a precificação dos negócios do CESVI LIV NA e do grupo Solera, a nossa capacidade de obter financiamento adicional, conforme necessário para apoiar os nossos negócios ou as nossas operações e rápidas mudanças tecnológicas no setor do CESVI LIV NA. A Solera não tem obrigação de (e, especificamente, nega qualquer obrigação de) atualizar ou alterar suas declarações prospectivas, seja como resultado de novas informações, eventos futuros ou por outros motivos.

