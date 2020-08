Lançamento do mercado do turismo gastronômico mundial

LONDRES, 3 de agosto de 2020 /PRNewswire/ -- A Associação Mundial do Turismo Gastronômico (World Food Travel Association - WFTA) anunciou hoje o lançamento do Mercado Mundial do Turismo Gastronômico, o primeiro e único mercado de empresa para empresa (business-to-business B2B) para o setor do turismo culinário.

O Mercado Mundial do Turismo Gastronômico é uma plataforma segura que conecta vendedores e compradores da indústria de produtos relacionados ao turismo gastronômico. Os compradores podem buscar operadoras de excursões gastronômicas, guias do turismo gastronômico, atrações de culinária, e produtos e serviços semelhantes com base em critérios como localidade, palavras-chave específicas, horário de funcionamento e outros. Os vendedores podem expor sua gama completa de capabilidades, bibliotecas de conteúdo digital abrangente, seus próprios artigos de blog e todos seus links na mídia social, inclusive no TripAdvisor. O microsite de todos os membros está disponível em até 100 idiomas possibilitando-lhes, de maneira fácil, conhecer-se e fazer negócios independentemente de onde estejam localizados.

A ideia do Mercado Mundial do Turismo Gastronômico partiu de membros da comunidade da Associação Mundial de Turismo Gastronômico que buscavam formas novas e criativas de conectar-se em um mercado dedicado especificamente ao setor do turismo gastronômico. "Nossa indústria realmente precisava uma maneira de conectar-se diretamente com outros profissionais da área de uma forma indisponível anteriormente", disse Juan José Muñozcano, membro do Mercado Mundial do Turismo Gastronômico e proprietário da Madrid Experience, uma operadora de excursões culinárias e de vinhos na Espanha. "O mercado é exatamente o que estávamos procurando como proprietários de empresas."

"Nunca houve uma maneira mais fácil de conectar-se e fazer negócios no setor do turismo gastronômico", disse Erik Wolf, o fundador do Mercado Mundial do Turismo Gastronômico. "E como este mercado atende exclusivamente as empresas de turismo gastronômico, a atenção dos membros não é desviada por empresas ou conteúdo irrelevante."

O Mercado Mundial do Turismo Gastronômico é a ferramenta certa, na época certa no clima da economia atual para ajudar as empresas do setor global de turismo gastronômico a fazer negócios de maneira mais adequada. As empresas podem começar a partir de hoje acessando WorldFoodTravelMarket.com.

O Mercado Mundial do Turismo Gastronômico foi criado pela Associação Mundial do Turismo Gastronômico, a principal entidade global direcionada ao turismo gastronômico e de bebidas.

SOBRE A WORLD FOOD TRAVEL ASSOCIATION (WFTA)

A WFTA (Associação Mundial do Turismo Gastronômico) é uma entidade sem fins lucrativos fundada em 2001 por Erik Wolf, seu atual diretor-executivo. É reconhecida como a principal autoridade do mundo em turismo de gastronomia/ culinária/comidas. A missão da WFTA é a preservação e a promoção das culturas culinárias através da hospitalidade e do turismo. A organização atende anualmente 200.000 profissionais em mais de 150 países. Para mais informações acesse www.WorldFoodTravel.org.

